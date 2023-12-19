З аеропорту “Бориспіль” сьогодні вилетів пасажирський літак: що відомо (ВІДЕО)

Сьогодні, 19 грудня, з міжнародного аеропорту «Бориспіль» вилетів пасажирський Boing 777-300 української авіакомпанії Skyline Express.

Це був технічний перегін повітряного судна з “Борисполя” до аеропорту в Європі. Пасажирів на борту не було.

Про це повідомили у пресслужбі аеропорту.

Рейс дотримувався найвищих стандартів авіаційної безпеки та безпеки польотів, відповідно до директив, які діють на час введення воєнного стану в Україні, і, слід зазначити, без пасажирів чи вантажу на борту, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це вже четвертий успішний перегін повітряного судна з аеропорту “Бориспіль” з початку війни.

Зазначимо, повітряний простір України закрито для пасажирських літаків з 24 лютого 2022 року. Нещодавно українців обнадіяли новиною: в Офісі президента заявили, що планують відкрити аеропорт “Бориспіль” ще до завершення війни. Але це станеться лише тоді, «коли українське небо буде повністю закрито від російських дронів та ракет».

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні почали з’являтися вакансії для працівників авіації: чи пов’язано це з відкриттям аеропорту “Бориспіль”.

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