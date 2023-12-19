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У Нікополі охрестили дівчинку-рекордсменку, яка народилася у Дніпрі з вагою 6 кілограм

Сьогодні 16:03
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У Нікополі похрестили дівчинку-рекордсменку.

Новости Днепра про У Нікополі охрестили дівчинку-рекордсменку, яка народилася у Дніпрі з вагою 6 кілограм

Раніше ми повідомляли, що у Дніпрі народилася дівчинка-рекордсменка. Вага немовляти становила 6 кг. Як виявилося пізніше, батьки маленької живуть в Нікополі. Дитина з’явилася на світ у Дніпрі, тому що її мама хворіє на діабет, тож потребувала пильного нагляду лікарів. 

Днями маленьку Мирославу охрестили. Про це повідомив 17 грудня місцевий священник ПЦУ Павло Черкасов. Він також оприлюднив фото з хрещення на своїй Facebook-сторінці. 

А Ви чули про дівчинку рекордсмена яка народилася з вагою 6 кілограмів у родині нікопольського поліцейського? А ми її сьогодні охрестили. Божого благословення маленькій християнці Мирославі та ангела охоронця на многії і благії літа! – написав священник

Батько Мирослави поліцейський, і рідко буває вдома, позаяк через постійні обстріли весь час на викликах, під час яких допомагає людям. Але чоловік зміг вирватися з роботи на день, щоб похрестити донечку. 

Новости Днепра про У Нікополі охрестили дівчинку-рекордсменку, яка народилася у Дніпрі з вагою 6 кілограм

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Новости Днепра про У Нікополі охрестили дівчинку-рекордсменку, яка народилася у Дніпрі з вагою 6 кілограмУкраїнська

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