У Нікополі охрестили дівчинку-рекордсменку, яка народилася у Дніпрі з вагою 6 кілограм

У Нікополі похрестили дівчинку-рекордсменку.

Раніше ми повідомляли, що у Дніпрі народилася дівчинка-рекордсменка. Вага немовляти становила 6 кг. Як виявилося пізніше, батьки маленької живуть в Нікополі. Дитина з’явилася на світ у Дніпрі, тому що її мама хворіє на діабет, тож потребувала пильного нагляду лікарів.

Днями маленьку Мирославу охрестили. Про це повідомив 17 грудня місцевий священник ПЦУ Павло Черкасов. Він також оприлюднив фото з хрещення на своїй Facebook-сторінці.

А Ви чули про дівчинку рекордсмена яка народилася з вагою 6 кілограмів у родині нікопольського поліцейського? А ми її сьогодні охрестили. Божого благословення маленькій християнці Мирославі та ангела охоронця на многії і благії літа! – написав священник

Батько Мирослави поліцейський, і рідко буває вдома, позаяк через постійні обстріли весь час на викликах, під час яких допомагає людям. Але чоловік зміг вирватися з роботи на день, щоб похрестити донечку.

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