В Никополе окрестили девочку-рекордсменку, родившуюся в Днепре с весом 6 килограмм

Ранее мы сообщали, что в Днепре родилась девочка-рекордсменка. Вес младенца составил 6 кг. Как оказалось позже, родители маленькой живут в Никополе. Ребенок появился на свет в Днепре, потому что его мама болеет диабетом, поэтому нуждалась в пристальном наблюдении врачей.
На днях маленькую Мирославу окрестили. Об этом сообщил 17 декабря местный священник ПЦУ Павел Черкасов. Он также обнародовал фото с крещения на своей Facebook-странице.
А Вы слышали о девочке рекордсмене родившейся с весом 6 килограммов в семье никопольского полицейского? А мы ее сегодня окрестили. Божьего благословения маленькой христианке Мирославе и ангела телохранителя на многие и благие лета! – написал священник
Отец Мирославы полицейский, и редко бывает дома, потому что из-за постоянных обстрелов все время на вызовах, во время которых помогает людям. Но мужчина смог вырваться из работы на день, чтобы покрестить дочь.
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