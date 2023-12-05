В Україні почали з’являтися вакансії для працівників авіації: чи пов’язано це з відкриттям аеропорту “Бориспіль”

Нещодавно українців обнадіяли новиною: в Офісі президента заявили, що планують відкрити аеропорт "Бориспіль" ще до завершення війни.

Пізніше на сайті пошуку роботи з’явилися вакансії для працівників авіації – шукають бортпровідників, інженерів-інструкторів Мі-8, пілотів, командирів повітряних суден тощо.

Опублікувало їх державне авіаційне підприємство “Україна”.

Але навряд ці вакансії пов’язані з відкриттям “Борисполю”, адже, як зазначено на сайті самого ДАП “Україна”, вони не виконують регулярні авіаперевезення, а займаються виключно рейсами за замовленням (чартерними) та обслуговують вище керівництво держави.

Зазначимо, напередодні радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону розповів, за яких умов можуть відкрити аеропорт “Бориспіль”.

За його словами, станеться це тоді, «коли українське небо буде повністю закрито від російських дронів та ракет».

Безпекова ситуація сьогодні ще повністю не врегульована, але з точки зору того, що маємо думати про майбутнє, можна говорити про те, що аеропорти мають працювати в Україні, – пояснив радник.

Однак, за його словами, відкриття аеропорту – це «не питання завтрашнього дня».

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