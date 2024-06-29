Базовий прогноз взимку — 12 годин без світла, — гендиректор Yasno

Генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко прогнозує, що при базовому сценарії відключення світла взимку триватиме по 12 годин на добу. Про це він розповів в інтерв’ю Delo.ua.
“Мій базовий прогноз — в енергосистемі буде дефіцит в районі 30-35%. Що це означає для споживачів? Якщо заживлять критичну інфраструктуру і вже потім залишки розподілятимуть залишки, то для споживачів дефіцит складе 50%. Тобто базовий прогноз — 12 годин без світла”, – заявив менеджер компанії.
Він також додав, що остаточний прогноз можна буде зробити лише в серпні. При тому він може як покращитися, так і погіршитися.
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