Базовий прогноз взимку — 12 годин без світла, — гендиректор Yasno

Генеральний директор компанії Yasno дав прогноз на зимові відключення світла.

Генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко прогнозує, що при базовому сценарії відключення світла взимку триватиме по 12 годин на добу. Про це він розповів в інтерв’ю Delo.ua.

“Мій базовий прогноз — в енергосистемі буде дефіцит в районі 30-35%. Що це означає для споживачів? Якщо заживлять критичну інфраструктуру і вже потім залишки розподілятимуть залишки, то для споживачів дефіцит складе 50%. Тобто базовий прогноз — 12 годин без світла”, – заявив менеджер компанії.

Він також додав, що остаточний прогноз можна буде зробити лише в серпні. При тому він може як покращитися, так і погіршитися.

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