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  • Юрист из Днепра женил мужчин на женщине, которая имеет инвалидность, чтобы их пустили за границу

Юрист из Днепра женил мужчин на женщине, которая имеет инвалидность, чтобы их пустили за границу

Сегодня 18:02
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В Днепре разоблачили юриста, который женил "уклонистов".

Новости Днепра про Юрист из Днепра женил мужчин на женщине, которая имеет инвалидность, чтобы их пустили за границу

Как сообщили в СБУ, юрист предлагал потенциальным призывникам оформить фиктивный брак или попечительство над человеком с инвалидностью. Таким образом, мужчины могли беспрепятственно выехать за пределы Украины как опекуны.

К схеме также причастны четыре человека, среди которых должностное лицо местного отдела регистрации актов гражданского состояния.

После регистрации «брака» «уклоняющий» сопровождал женщину с инвалидностью в поездке за границу вроде бы для ее лечения, а уже через несколько часов «жена» возвращалась в Украину.

Через некоторое время ей оформляли развод и регистрировали новый «брак».

По информации полиции, юрист помог уехать за пределы Украины 20 мужчинам призывного возраста. Благодаря этому они смогли уйти от дальнейшей службы в рядах ВСУ.

Следователи полиции Синельниковщины сообщили злоумышленникам о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2, 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

В настоящее время правоохранители устанавливают причастных к противоправной схеме и тех, кто незаконно воспользовался их услугами.

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