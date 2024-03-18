Юрист из Днепра женил мужчин на женщине, которая имеет инвалидность, чтобы их пустили за границу

В Днепре разоблачили юриста, который женил "уклонистов".

Как сообщили в СБУ, юрист предлагал потенциальным призывникам оформить фиктивный брак или попечительство над человеком с инвалидностью. Таким образом, мужчины могли беспрепятственно выехать за пределы Украины как опекуны.

К схеме также причастны четыре человека, среди которых должностное лицо местного отдела регистрации актов гражданского состояния.

После регистрации «брака» «уклоняющий» сопровождал женщину с инвалидностью в поездке за границу вроде бы для ее лечения, а уже через несколько часов «жена» возвращалась в Украину.

Через некоторое время ей оформляли развод и регистрировали новый «брак».

По информации полиции, юрист помог уехать за пределы Украины 20 мужчинам призывного возраста. Благодаря этому они смогли уйти от дальнейшей службы в рядах ВСУ.

Следователи полиции Синельниковщины сообщили злоумышленникам о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2, 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

В настоящее время правоохранители устанавливают причастных к противоправной схеме и тех, кто незаконно воспользовался их услугами.

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