Юрист из Днепра женил мужчин на женщине, которая имеет инвалидность, чтобы их пустили за границу

Как сообщили в СБУ, юрист предлагал потенциальным призывникам оформить фиктивный брак или попечительство над человеком с инвалидностью. Таким образом, мужчины могли беспрепятственно выехать за пределы Украины как опекуны.
К схеме также причастны четыре человека, среди которых должностное лицо местного отдела регистрации актов гражданского состояния.
После регистрации «брака» «уклоняющий» сопровождал женщину с инвалидностью в поездке за границу вроде бы для ее лечения, а уже через несколько часов «жена» возвращалась в Украину.
Через некоторое время ей оформляли развод и регистрировали новый «брак».
По информации полиции, юрист помог уехать за пределы Украины 20 мужчинам призывного возраста. Благодаря этому они смогли уйти от дальнейшей службы в рядах ВСУ.
Следователи полиции Синельниковщины сообщили злоумышленникам о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2, 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.
В настоящее время правоохранители устанавливают причастных к противоправной схеме и тех, кто незаконно воспользовался их услугами.
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