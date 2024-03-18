Юрист з Дніпра одружував чоловіків з жінкою, яка має інвалідність, аби їх пустили за кордон

Як повідомили в СБУ, юрист пропонував потенційним призовникам оформити фіктивний шлюб або опікунство над людиною з інвалідністю. Таким чином чоловіки могли безперешкодно виїхати за межі України, як опікуни.
До схеми також причетні четверо людей, серед яких посадовиця місцевого відділу реєстрації актів цивільного стану.
Слідчі поліції Синельниківщини повідомили зловмисникам про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2, 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Наразі правоохоронці встановлюють причетних до протиправної схеми, та тих, хто незаконно скористався їх послугами.
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