Юрист з Дніпра одружував чоловіків з жінкою, яка має інвалідність, аби їх пустили за кордон

У Дніпрі викрили юриста, який одружував "ухилянтів".

Як повідомили в СБУ, юрист пропонував потенційним призовникам оформити фіктивний шлюб або опікунство над людиною з інвалідністю. Таким чином чоловіки могли безперешкодно виїхати за межі України, як опікуни.

До схеми також причетні четверо людей, серед яких посадовиця місцевого відділу реєстрації актів цивільного стану.

Після реєстрації “шлюбу” “ухилянт” супроводжував жінку з інвалідністю у поїздці за кордон начебто для її лікування, а вже через кілька годин “дружина” поверталася в Україну.

Через деякий час їй оформляли розлучення та реєстрували новий “шлюб”.

За інформацією поліції, юрист допоміг виїхати за межі України 20 чоловікам призовного віку. Завдяки цьому вони змогли ухилитися від подальшої служби в лавах ЗСУ.

Слідчі поліції Синельниківщини повідомили зловмисникам про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2, 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Наразі правоохоронці встановлюють причетних до протиправної схеми, та тих, хто незаконно скористався їх послугами.

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