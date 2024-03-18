Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Юрист з Дніпра одружував чоловіків з жінкою, яка має інвалідність, аби їх пустили за кордон

Юрист з Дніпра одружував чоловіків з жінкою, яка має інвалідність, аби їх пустили за кордон

Сьогодні 18:02
просмотров

У Дніпрі викрили юриста, який одружував "ухилянтів".

Новости Днепра про Юрист з Дніпра одружував чоловіків з жінкою, яка має інвалідність, аби їх пустили за кордон

Як повідомили в СБУ, юрист пропонував потенційним призовникам оформити фіктивний шлюб або опікунство над людиною з інвалідністю. Таким чином чоловіки могли безперешкодно виїхати за межі України, як опікуни. 

До схеми також причетні четверо людей, серед яких посадовиця місцевого відділу реєстрації актів цивільного стану.

Після реєстрації “шлюбу” “ухилянт” супроводжував жінку з інвалідністю у поїздці за кордон начебто для її лікування, а вже через кілька годин “дружина” поверталася в Україну.
 
Через деякий час їй оформляли розлучення та реєстрували новий “шлюб”.
 
За інформацією поліції, юрист допоміг виїхати за межі України 20 чоловікам призовного віку. Завдяки цьому вони змогли ухилитися від подальшої служби в лавах ЗСУ.
 

Слідчі поліції Синельниківщини повідомили зловмисникам про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2, 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Наразі правоохоронці встановлюють причетних до протиправної схеми, та тих, хто незаконно скористався їх послугами.

Читайте також:

Новости Днепра про Юрист з Дніпра одружував чоловіків з жінкою, яка має інвалідність, аби їх пустили за кордонУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    “Життєві плани перекреслила війна”: на Харківщині загинув металург з Кривого Рогу
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:35
    “Життєві плани перекреслила війна”: на Харківщині загинув металург з Кривого Рогу

    На війні загинув металург з Кривого Рогу.

    Наче медуза в небі: на Дніпропетровщині помітили незвичайне явище
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:33
    Наче медуза в небі: на Дніпропетровщині помітили незвичайне явище

    На Дніпропетровщині триває міграція журавлів.

    Поблизу Дніпра дитина отруїлася алкоголем, випивши 300 грамів рому
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:11
    Поблизу Дніпра дитина отруїлася алкоголем, випивши 300 грамів рому

    У Кам'янському судили маму дитини, яка отруїлася, випивши 300 грамів…

    Вранці російські війська атакували Дніпропетровщину: на території АЗС спалахнула пожежа
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:15
    Вранці російські війська атакували Дніпропетровщину: на території АЗС спалахнула пожежа

    На щастя, ніхто не постраждав.

    Наверх