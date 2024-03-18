У Дніпрі біля житлового будинку підлітки знайшли бойову гранату: що кажуть у поліції

Правоохоронці проводять перевірку!

Днями у Дніпрі на вулиці Роторній біля житлового будинку підлітки знайшли бойову гранату. Вони відразу розповіли про небезпечну знахідку дорослим. На місце події викликали правоохоронців.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що поліцейські оглянули місце та вилучили бойову гранату РГД-5.

Ми звернулися за коментарем щодо цього інциденту до поліції. Журналісту dnepr.info повідомили, що вказаний факт зафіксовано. Триває перевірка.

На місці правоохоронці вилучили предмет, схожий на корпус гранати без запалу. Триває перевірка, – повідомили нам у поліції.

Важливо: якщо ви помітили підозрілі предмети, у жодному разі не чіпайте їх, а телефонуйте “101” чи “102”!

Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканець Дніпра у підвалі свого будинку виявив снаряд: що відомо.

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