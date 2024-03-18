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  • У Дніпрі біля житлового будинку підлітки знайшли бойову гранату: що кажуть у поліції

У Дніпрі біля житлового будинку підлітки знайшли бойову гранату: що кажуть у поліції

Сьогодні 12:56
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Правоохоронці проводять перевірку!
Новости Днепра про У Дніпрі біля житлового будинку підлітки знайшли бойову гранату: що кажуть у поліції

Фото умовне.

Днями у Дніпрі на вулиці Роторній біля житлового будинку підлітки знайшли бойову гранату. Вони відразу розповіли про небезпечну знахідку дорослим. На місце події викликали правоохоронців.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що поліцейські оглянули місце та вилучили бойову гранату РГД-5.

Новости Днепра про У Дніпрі біля житлового будинку підлітки знайшли бойову гранату: що кажуть у поліції

Ми звернулися за коментарем щодо цього інциденту до поліції. Журналісту dnepr.info повідомили, що вказаний факт зафіксовано. Триває перевірка.

На місці правоохоронці вилучили предмет, схожий на корпус гранати без запалу. Триває перевірка, – повідомили нам у поліції.

Важливо: якщо ви помітили підозрілі предмети, у жодному разі не чіпайте їх, а телефонуйте “101” чи “102”!

Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканець Дніпра у підвалі свого будинку виявив снаряд: що відомо. 

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Новости Днепра про У Дніпрі біля житлового будинку підлітки знайшли бойову гранату: що кажуть у поліціїУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі біля житлового будинку підлітки знайшли бойову гранату: що кажуть у поліціїРусский

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