У Дніпрі біля житлового будинку підлітки знайшли бойову гранату: що кажуть у поліції

Днями у Дніпрі на вулиці Роторній біля житлового будинку підлітки знайшли бойову гранату. Вони відразу розповіли про небезпечну знахідку дорослим. На місце події викликали правоохоронців.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Зазначається, що поліцейські оглянули місце та вилучили бойову гранату РГД-5.
Ми звернулися за коментарем щодо цього інциденту до поліції. Журналісту dnepr.info повідомили, що вказаний факт зафіксовано. Триває перевірка.
На місці правоохоронці вилучили предмет, схожий на корпус гранати без запалу. Триває перевірка, – повідомили нам у поліції.
Важливо: якщо ви помітили підозрілі предмети, у жодному разі не чіпайте їх, а телефонуйте “101” чи “102”!
Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканець Дніпра у підвалі свого будинку виявив снаряд: що відомо.
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