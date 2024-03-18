У Дніпрі двоє людей отруїлися чадним газом

У Дніпрі до лікарні з підозрою на отруєння чадним газом ушпиталили двох людей.

повідомили в Міненерго. У багатоквартирному будинку газопостачання припинено 15 споживачам. З підозрою на отруєння чадним газом у Дніпрі ушпиталили чоловіка та жінку,в Міненерго. У багатоквартирному будинку газопостачання припинено 15 споживачам. Нагадаємо, раніше у Дніпрі чадним газом отруїлася вся родина. Батько помер, а мати та двоє дітей – у лікарні. Пізніше газовики знайшли купу технологічних порушень у квартирі, де сталася трагедія. Які симптоми отруєння чадним газом? Чадний газ – невидимий вбивця, який не має ні запаху, ні смаку. Серед симптомів отруєння:

блювота;

біль у грудях;

дратівливість;

сплутаність свідомості;

порушення координації рухів;

синюшний або яскраво-червоний відтінок шкіри;

втрата свідомості;

Що робити, якщо ви запідозрили виникнення чадного газу?

Якщо запідозрили, що у вашій квартирі чи будинку є чадний газ, варто відкрити всі вікна та евакуюватися з квартири

відчиніть всі вікна та двері для провітрювання (якщо немає пожежі);

виведіть людей на вулицю;

викличте медиків (тел. 103);

ослабте одяг, щоб полегшити дихання;

напоїти потерпілих міцною кавою, чаєм;

викличте газову службу (тел. 104).

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