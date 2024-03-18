У Дніпрі двоє людей отруїлися чадним газом
У Дніпрі до лікарні з підозрою на отруєння чадним газом ушпиталили двох людей.
З підозрою на отруєння чадним газом у Дніпрі ушпиталили чоловіка та жінку,
повідомили
в Міненерго. У багатоквартирному будинку газопостачання припинено 15 споживачам.
Нагадаємо, раніше у Дніпрі чадним газом
отруїлася
вся родина. Батько помер, а мати та двоє дітей – у лікарні. Пізніше газовики знайшли купу технологічних порушень у квартирі, де
сталася
трагедія.
Які симптоми отруєння чадним газом?
Чадний газ – невидимий вбивця, який не має ні запаху, ні смаку.
Серед симптомів отруєння:
блювота; біль у грудях; дратівливість; сплутаність свідомості; порушення координації рухів; синюшний або яскраво-червоний відтінок шкіри; втрата свідомості; Що робити, якщо ви запідозрили виникнення чадного газу?
Якщо запідозрили, що у вашій квартирі чи будинку є чадний газ, варто відкрити всі вікна та евакуюватися з квартири
відчиніть всі вікна та двері для провітрювання (якщо немає пожежі); виведіть людей на вулицю; викличте медиків (тел. 103); ослабте одяг, щоб полегшити дихання; напоїти потерпілих міцною кавою, чаєм; викличте газову службу (тел. 104). Читайте також:
Українська Яна Юхименко
Автор:
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