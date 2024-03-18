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У Дніпрі двоє людей отруїлися чадним газом

Сьогодні 12:42
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У Дніпрі до лікарні з підозрою на отруєння чадним газом ушпиталили двох людей.

Новости Днепра про У Дніпрі двоє людей отруїлися чадним газом

З підозрою на отруєння чадним газом у Дніпрі ушпиталили чоловіка та жінку, повідомили в Міненерго. У багатоквартирному будинку газопостачання припинено 15 споживачам.
 
Нагадаємо, раніше у Дніпрі чадним газом отруїлася вся родина. Батько помер, а мати та двоє дітей – у лікарні. Пізніше газовики знайшли купу технологічних порушень у квартирі, де сталася трагедія.

Які симптоми отруєння чадним газом?

Чадний газ – невидимий вбивця, який не має ні запаху, ні смаку. 

Серед симптомів отруєння:

  • блювота;
  • біль у грудях;
  • дратівливість;
  • сплутаність свідомості;
  • порушення координації рухів;
  • синюшний або яскраво-червоний відтінок шкіри;
  • втрата свідомості;

Що робити, якщо ви запідозрили виникнення чадного газу?

Якщо запідозрили, що у вашій квартирі чи будинку є чадний газ, варто відкрити всі вікна та евакуюватися з квартири

  • відчиніть всі вікна та двері для провітрювання (якщо немає пожежі);
  • виведіть людей на вулицю;
  • викличте медиків (тел. 103);
  • ослабте одяг, щоб полегшити дихання;
  • напоїти потерпілих міцною кавою, чаєм;
  • викличте газову службу (тел. 104).

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Новости Днепра про У Дніпрі двоє людей отруїлися чадним газомУкраїнська

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