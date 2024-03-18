Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре два человека отравились угарным газом

Сегодня 12:42
просмотров

В Днепре в больницу с подозрением на отравление угарным газом госпитализировали двух человек.

Новости Днепра про В Днепре два человека отравились угарным газом

С подозрением на отравление угарным газом в Днепре госпитализировали мужчину и женщину, сообщили в Минэнерго. В многоквартирном доме газоснабжение приостановлено 15 потребителям.

Напомним, ранее в Днепре угарным газом отравилась вся семья. Отец умер, а мать и двое детей – в больнице. Позже газовики обнаружили кучу технологических нарушений в квартире, где произошла трагедия.

Какие симптомы отравления угарным газом?

Угарный газ – невидимый убийца, не имеющий ни запаха, ни вкуса.

Среди симптомов отравления:

  • рвота;
  • боль в груди;
  • раздражительность;
  • спутанность сознания;
  • нарушение координации движений;
  • синюшный или алый оттенок кожи;
  • потеря сознания;

Что делать, если вы заподозрили появление угарного газа дома?

Если заподозрили, что в вашей квартире или доме есть угарный газ, следует открыть все окна и эвакуироваться из квартиры

  • откройте все окна и двери для проветривания (если нет пожара);
  • выведите людей на улицу;
  • вызовите медиков (тел. 103);
  • ослабьте одежду, чтобы облегчить дыхание;
  • напоить пострадавших крепким кофе, чаем;
  • вызовите газовую службу (тел. 104).

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре два человека отравились угарным газомУкраїнська Новости Днепра про В Днепре два человека отравились угарным газомРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Пудинг-кот и лодка-чизкейк: ТОП-5 экзотических десертов в Днепре
    Новости Днепра
    Сегодня 13:29
    Пудинг-кот и лодка-чизкейк: ТОП-5 экзотических десертов в Днепре

    Когда привычное блюдо меняет свой внешний вид – оно сразу…

    В Днепре возле жилого дома подростки нашли боевую гранату: что говорят в полиции
    Новости Днепра
    Сегодня 12:56
    В Днепре возле жилого дома подростки нашли боевую гранату: что говорят в полиции

    Правоохранители проводят проверку!

    На Днепропетровщине полицейские спасли хищную птицу
    Новости Днепра
    Сегодня 11:16
    На Днепропетровщине полицейские спасли хищную птицу

    Птицу, оказавшуюся в беде, спасли полицейские на Криворожье.

    Стало известно, где в Днепре будут отключать воду должникам с 18 по 22 марта: список
    Новости Днепра
    Сегодня 10:42
    Стало известно, где в Днепре будут отключать воду должникам с 18 по 22 марта: список

    Сумма задолженности по этим адресам составляет 1 646 968,25 грн.

    Последние новости

    Словно медуза в небе: на Днепропетровщине заметили необычное явление
    Словно медуза в небе: на Днепропетровщине заметили необычное явление

    В Днепропетровской области продолжается миграция журавлей.

    Сегодня 13:33
    2
    просмотров
    Пудинг-кот и лодка-чизкейк: ТОП-5 экзотических десертов в Днепре
    Пудинг-кот и лодка-чизкейк: ТОП-5 экзотических десертов в Днепре

    Когда привычное блюдо меняет свой внешний вид – оно сразу кажется более привлекательным и вкусным. Так, в Днепре несколько заведений  добавляют к вполне привычным десертам необычные ингредиенты или представляют необычную подачу знакомого блюда. Есть также и такие, которые готовят для…

    Сегодня 13:29
    1
    просмотров
    В Днепре возле жилого дома подростки нашли боевую гранату: что говорят в полиции
    В Днепре возле жилого дома подростки нашли боевую гранату: что говорят в полиции

    Правоохранители проводят проверку!

    Сегодня 12:56
    6
    просмотров
    Вблизи Днепра ребенок отравился алкоголем, выпив 300 граммов рома
    Вблизи Днепра ребенок отравился алкоголем, выпив 300 граммов рома

    В Каменском судили маму ребенка, отравившегося 300 граммами рома.

    Сегодня 12:11
    9
    просмотров
    На Днепропетровщине полицейские спасли хищную птицу
    На Днепропетровщине полицейские спасли хищную птицу

    Птицу, оказавшуюся в беде, спасли полицейские на Криворожье.

    Сегодня 11:16
    5
    просмотров
    Утром российские войска атаковали Днепропетровскую область: на территории АЗС вспыхнул пожар
    Утром российские войска атаковали Днепропетровскую область: на территории АЗС вспыхнул пожар

    К счастью, никто не пострадал.

    Сегодня 11:15
    7
    просмотров
    Стало известно, где в Днепре будут отключать воду должникам с 18 по 22 марта: список
    Стало известно, где в Днепре будут отключать воду должникам с 18 по 22 марта: список

    Сумма задолженности по этим адресам составляет 1 646 968,25 грн.

    Сегодня 10:42
    8
    просмотров
    В Днепре назовут улицу в честь полицейского, погибшего из-за ракетного удара по Одессе
    В Днепре назовут улицу в честь полицейского, погибшего из-за ракетного удара по Одессе

    В честь Александра Гостищева планируют назвать одну из улиц.

    Сегодня 10:32
    1
    просмотров
    На Днепропетровщине разыскивают 13-летнего мальчика: нужна помощь
    На Днепропетровщине разыскивают 13-летнего мальчика: нужна помощь

    Присмотритесь внимательно к фото!

    Сегодня 10:00
    3
    просмотров
    В Кривом Роге обломки вражеского беспилотника упали на пятиэтажку: подробности от ГСЧС (ФОТО)
    В Кривом Роге обломки вражеского беспилотника упали на пятиэтажку: подробности от ГСЧС (ФОТО)

    Пожар возник на площади 10 кв. м.

    Сегодня 09:25
    3
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх