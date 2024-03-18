В Днепре два человека отравились угарным газом

С подозрением на отравление угарным газом в Днепре госпитализировали мужчину и женщину, сообщили в Минэнерго. В многоквартирном доме газоснабжение приостановлено 15 потребителям.
Напомним, ранее в Днепре угарным газом отравилась вся семья. Отец умер, а мать и двое детей – в больнице. Позже газовики обнаружили кучу технологических нарушений в квартире, где произошла трагедия.
Угарный газ – невидимый убийца, не имеющий ни запаха, ни вкуса.
Среди симптомов отравления:
Если заподозрили, что в вашей квартире или доме есть угарный газ, следует открыть все окна и эвакуироваться из квартиры
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