В Днепре два человека отравились угарным газом

В Днепре в больницу с подозрением на отравление угарным газом госпитализировали двух человек.

С подозрением на отравление угарным газом в Днепре госпитализировали мужчину и женщину, сообщили в Минэнерго. В многоквартирном доме газоснабжение приостановлено 15 потребителям.

Напомним, ранее в Днепре угарным газом отравилась вся семья. Отец умер, а мать и двое детей – в больнице. Позже газовики обнаружили кучу технологических нарушений в квартире, где произошла трагедия.

Какие симптомы отравления угарным газом?

Угарный газ – невидимый убийца, не имеющий ни запаха, ни вкуса.

Среди симптомов отравления:

рвота;

боль в груди;

раздражительность;

спутанность сознания;

нарушение координации движений;

синюшный или алый оттенок кожи;

потеря сознания;

Что делать, если вы заподозрили появление угарного газа дома?

Если заподозрили, что в вашей квартире или доме есть угарный газ, следует открыть все окна и эвакуироваться из квартиры