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  • У Дніпрі в квартирі, де через отруєння чадним газом загинув чоловік, знайшли купу технічних порушень

У Дніпрі в квартирі, де через отруєння чадним газом загинув чоловік, знайшли купу технічних порушень

Сьогодні 15:48
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Газовики припускають, що через недбалість власників квартири сталася трагедія.

Новости Днепра про У Дніпрі в квартирі, де через отруєння чадним газом загинув чоловік, знайшли купу технічних порушень

11 березня в Індустріальному районі Дніпра ціла родина отруїлася чадним газом. Батько помер, а мати та двоє дітей у лікарні. Представники Дніпровської філії “Газмережі” обстежили квартиру, де жила сім’я і виявили низку порушень, які могли призвести до трагедії.

Бригада АДС, яка прибула на виклик, оперативно здійснила відключення споживачів від системи газопостачання з метою локалізації аварійної ситуації. В ході обстеження відключеної квартири аварійники виявили цілу низку технічних порушень, які суперечать Правилам безпеки систем газопостачання та затвердженим будівельним нормам, – йдеться у повідомленні компанії.

Серед виявлених порушень:

  • встановлення електровитяжки у приміщенні, де працює газова колонка;
  • приховане прокладання газопроводів під гіпсокартоном;
  • самовільна заміна газових приладів;
  • перепланування квартири шляхом об’єднання кухні з житловою кімнатою;

Газовики припускають, що через недбалість власників квартири, і сталася трагедія.

Наразі працівники Дніпровської філії “Газмережі” проводять службове розслідування для з’ясування всіх фактів трагедії.

Отруєння чадним газом – що треба знати?

Отруєння чадним газом є одним з критичних станів людини. Чадний газ не має запаху, тому отруєння ним може статися непомітно, а утворюється він всюди, де є процес горіння, навіть у духовці.
 
При вмісті 0,08% СО у вдихуваному повітрі людина відчуває головний біль і задуху. При підвищенні концентрації СО до 0,32% виникає параліч і втрата свідомості (смерть настає через 30 хвилин). При концентрації вище 1,2% свідомість втрачається після 2-3 вдихів, людина вмирає менш ніж через 3 хвилини.

Як узабезпечити себе від отруєння чадним газом?

Дотримуйтеся таких правил:
 
  • не проводьте будь-які маніпуляції з газовим обладнанням (хай то його ремонт, встановлення нового приладу або банальна зміна місцерозташування в кухні) та залучайте до виконання подібних робіт тільки газовиків;
  • не користуйтеся електровитяжкою (та взагалі її не встановлюйте!) у приміщеннях, де працює газовий прилад з відводом продуктів згорання у димохід. Якщо ці два прилади працюють одночасно, то вони не витягують чадний газ, а навпаки залишають його в кімнаті;
  • дотримуйтесь правильної послідовності дій при включенні газових приладів: спочатку необхідно запалити сірник, а вже потім відкривати подачу газу;
  • під час роботи газових приладів має бути постійний приплив свіжого повітря, що забезпечить повне згорання газу (відкрийте вікно або кватирку);
  • не змінюйте конструкцію димових та вентиляційних каналів,
Якщо ви відчули запах газу в приміщенні, де встановлено газове обладнання:
 
– негайно перекрийте вентилі на газовому приладді і крани подачі газу перед ними;
– виведіть людей із загазованих та сусідніх приміщень;
– організуйте провітрювання приміщень, відкрийте вікна та двері;
– викличте аварійну службу газу за телефоном «104»;
– з прибуттям бригади аварійної газової служби дійте за їх вказівками.

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