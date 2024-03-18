Стало відомо, де у Дніпрі будуть відключати воду боржникам з 18 до 22 березня: список

Сума заборгованості за цими адресами становить 1 646 968,25 грн.

Комунальне підприємство “Дніпроводоканал” продовжує обмежувати послуги з водопостачання боржникам.

Так, з 18 до 22 березня спеціалізована бригада по відключенню працюватиме у приватному секторі Шевченківського та Центрального районів.

Про це повідомили у Telegram-каналі КП.

З графіком та адресами можна ознайомитися в таблиці:

Зазначається, що сума заборгованості перед підприємством за цими адресами становить 1 646 968,25 грн.

Наполегливо просимо споживачів терміново сплатити заборгованість або оформити договір реструктуризації. Для отримання роз’яснень звертайтесь до абонентських дільниць КП “Дніпроводоканал”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі у понеділок вимкнуть світло до 17:00: усі адреси.

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