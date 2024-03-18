В Днепре возле жилого дома подростки нашли боевую гранату: что говорят в полиции

Правоохранители проводят проверку!

На днях в Днепре на улице Роторной возле жилого дома подростки нашли боевую гранату. Они сразу рассказали об опасной находке взрослым. На место происшествия вызвали правоохранителей.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Отмечается, что полицейские осмотрели место и изъяли боевую гранату РГД-5.

Мы обратились за комментарием относительно этого инцидента в полицию. Журналисту dnepr.info сообщили, что указанный факт зафиксирован. Продолжается проверка.

На месте правоохранители изъяли предмет, похожий на корпус гранаты без запала. Продолжается проверка, — сообщили нам в полиции.

Важно: если вы заметили подозрительные предметы, ни в коем случае не трогайте их, а звоните «101» или «102»!

Напомним, ранее мы писали, что житель Днепра в подвале своего дома обнаружил снаряд: что известно.

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