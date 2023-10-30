Искали с августа: на Днепропетровщине нашли мертвым без вести пропавшего мужчину

Причину смерти мужчины устанавливают правоохранители.

12 августа в Марганце без вести пропал 53-летний Игорь Жиленко. В этот день он ушел из дома по ул. Ивана Молодца и перестал выходить на связь.

К сожалению, 29 октября стало известно, что его нашли мертвым.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

Причину смерти мужчины устанавливают правоохранители.

Выражаем искренние соболезнования близким и родным погибшего!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области нашли мертвым 53-летнего мужчину с травмой головы, которого разыскивали две недели.

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