12 серпня у Марганці безвісти зник 53-річний Ігор Жиленко. У цей день він пішов з дому на вул. Івана Молодця і перестав виходити на зв’язок.
На жаль, 29 жовтня стало відомо, що його знайшли мертвим.
Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.
Причину смерті чоловіка встановлюють правоохоронці.
Висловлюємо щирі співчуття близьким та рідним загиблого!
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині знайшли мертвим 53-річного чоловіка з травмою голови, якого розшукували два тижні.
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