Шукали з серпня: на Дніпропетровщині знайшли мертвим безвісти зниклого чоловіка

Причину смерті чоловіка встановлюють правоохоронці.

12 серпня у Марганці безвісти зник 53-річний Ігор Жиленко. У цей день він пішов з дому на вул. Івана Молодця і перестав виходити на зв’язок.

На жаль, 29 жовтня стало відомо, що його знайшли мертвим.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Причину смерті чоловіка встановлюють правоохоронці.

Висловлюємо щирі співчуття близьким та рідним загиблого!

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині знайшли мертвим 53-річного чоловіка з травмою голови, якого розшукували два тижні.

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