Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Исчез почти 3 месяца назад: на Днепропетровщине полиция разыскивает 40-летнего мужчину

Исчез почти 3 месяца назад: на Днепропетровщине полиция разыскивает 40-летнего мужчину

Сегодня 07:20
просмотров

Нужна ваша помощь!

Новости Днепра про Исчез почти 3 месяца назад: на Днепропетровщине полиция разыскивает 40-летнего мужчину

Полиция разыскивает без вести пропавшего 40-летнего Игоря Пьянкова.

26 июня мужчина ушел с места работы в пгт Покровское Синельниковского района и до настоящего времени не вернулся.

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.

Особые приметы: на левой щеке след от ожога.

Приметы: рост около 175 см, полного телосложения, волосы русые, есть залысина, глаза карие.

Был одет: джинсы синего цвета, кофта белого цвета.

Если вы видели этого мужчину или знаете, где он может быть, сообщите об этом по номерам: 066 770 65 53 или 102.

Важна любая информация!

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине разыскивают 40-летнего мужчину, который исчез почти год назад.

Читайте также:

Новости Днепра про Исчез почти 3 месяца назад: на Днепропетровщине полиция разыскивает 40-летнего мужчинуУкраїнська Новости Днепра про Исчез почти 3 месяца назад: на Днепропетровщине полиция разыскивает 40-летнего мужчинуРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Каменском произошел взрыв на АЗС: что известно о последствиях
Новости Днепра
Сегодня 11:19
В Каменском произошел взрыв на АЗС: что известно о последствиях

В Каменском, что на Днепропетровщине, в ночь на 20 сентября…

В полицию сообщили о взрывчатке во всех школах Днепра: нашли ли что-то
Новости Днепра
Сегодня 08:29
В полицию сообщили о взрывчатке во всех школах Днепра: нашли ли что-то

Правоохранители проверили 154 учебных заведения.

3-часовая тревога: над Днепропетровщиной силы ПВО сбили два БпЛА врага
Новости Днепра
Сегодня 07:56
3-часовая тревога: над Днепропетровщиной силы ПВО сбили два БпЛА врага

Ночью россияне снова терроризировали Днепропетровскую область.

Днепропетровщина в лидерах по количеству резонансных экологических правонарушений
Новости Днепра
Вчера 20:08
Днепропетровщина в лидерах по количеству резонансных экологических правонарушений

В антирейтинг также вошла соседняя Запорожская область.

Последние новости

В Каменском произошел взрыв на АЗС: что известно о последствиях
В Каменском произошел взрыв на АЗС: что известно о последствиях

В Каменском, что на Днепропетровщине, в ночь на 20 сентября прогремел взрыв на АЗС.

Сегодня 11:19
3
просмотров
В Украине значительно растет количество ДТП с участием детей: Днепропетровщина – в лидерах
В Украине значительно растет количество ДТП с участием детей: Днепропетровщина – в лидерах

Днепропетровская область на втором месте по количеству ДТП с пострадавшими детьми.

Сегодня 10:35
3
просмотров
В Днепре вандалы «разбирают на запчасти» шеринговые самокаты: сняли колеса и аккумуляторы (ФОТО)
В Днепре вандалы «разбирают на запчасти» шеринговые самокаты: сняли колеса и аккумуляторы (ФОТО)

К сожалению, шеринговые самокаты очень часто становятся "жертвами" вандалов.

Сегодня 10:00
4
просмотров
В полицию сообщили о взрывчатке во всех школах Днепра: нашли ли что-то
В полицию сообщили о взрывчатке во всех школах Днепра: нашли ли что-то

Правоохранители проверили 154 учебных заведения.

Сегодня 08:29
8
просмотров
3-часовая тревога: над Днепропетровщиной силы ПВО сбили два БпЛА врага
3-часовая тревога: над Днепропетровщиной силы ПВО сбили два БпЛА врага

Ночью россияне снова терроризировали Днепропетровскую область.

Сегодня 07:56
4
просмотров
Сегодня в Днепре отключат свет и газ: адреса
Сегодня в Днепре отключат свет и газ: адреса

Подготовьтесь!

Сегодня 06:50
9
просмотров
Погода на 20 сентября: в Днепре облачно, но без осадков
Погода на 20 сентября: в Днепре облачно, но без осадков

Зонт сегодня, скорее всего, не понадобится!

Сегодня 06:15
6
просмотров
В центре Днепра более шести лет провисел баннер запрещенного в Украине «Яндекса»
В центре Днепра более шести лет провисел баннер запрещенного в Украине «Яндекса»

Вражеский баннер притаился во дворике на улице Михаила Коцюбинского.

Вчера 22:01
108
просмотров
До +27: как долго в Днепре продержится аномальная осенняя жара
До +27: как долго в Днепре продержится аномальная осенняя жара

Похоже, осень ушла в отпуск и что-то возвращаться не собирается.

Вчера 21:22
12
просмотров
В Днепре могут принудительно демонтировать с десяток киосков
В Днепре могут принудительно демонтировать с десяток киосков

В Днепре могут принудительно снести восемь киосков.

Вчера 20:46
9
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх