Исчез почти 3 месяца назад: на Днепропетровщине полиция разыскивает 40-летнего мужчину

Полиция разыскивает без вести пропавшего 40-летнего Игоря Пьянкова.
26 июня мужчина ушел с места работы в пгт Покровское Синельниковского района и до настоящего времени не вернулся.
Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.
Особые приметы: на левой щеке след от ожога.
Приметы: рост около 175 см, полного телосложения, волосы русые, есть залысина, глаза карие.
Был одет: джинсы синего цвета, кофта белого цвета.
Если вы видели этого мужчину или знаете, где он может быть, сообщите об этом по номерам: 066 770 65 53 или 102.
Важна любая информация!
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине разыскивают 40-летнего мужчину, который исчез почти год назад.
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