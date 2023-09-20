Исчез почти 3 месяца назад: на Днепропетровщине полиция разыскивает 40-летнего мужчину

Нужна ваша помощь!

Полиция разыскивает без вести пропавшего 40-летнего Игоря Пьянкова.

26 июня мужчина ушел с места работы в пгт Покровское Синельниковского района и до настоящего времени не вернулся.

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.

Особые приметы: на левой щеке след от ожога.

Приметы: рост около 175 см, полного телосложения, волосы русые, есть залысина, глаза карие.

Был одет: джинсы синего цвета, кофта белого цвета.

Если вы видели этого мужчину или знаете, где он может быть, сообщите об этом по номерам: 066 770 65 53 или 102.

Важна любая информация!

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине разыскивают 40-летнего мужчину, который исчез почти год назад.

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