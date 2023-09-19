В Днепре во время ссоры мужчина убил свою жену

Преступление произошло 18 сентября около 22:40 в одной из квартир по улице Богдана Хмельницкого в Индустриальном районе города. Как выяснили правоохранители, между супругами возникла ссора, во время которой мужчина начал избивать жену. Испуганная женщина стала отбиваться, но мужчина догнал ее, несколько раз ударил ножом в живот. После этого он скрылся с места происшествия.
35-летнюю женщину госпитализировали в больницу, где от полученных травм она, к сожалению, скончалась. Через час задержали 34-летнего убийцу и изъяли орудие преступления.
19 сентября следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет. Досудебное расследование продолжается.
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