В Днепровском районе бойцовская собака загрызла пенсионерку

Владельцу пса, который загрыз женщину, сообщили о подозрении.

В Днепровском районе бойцовский пес насмерть загрыз 78-летнюю женщину.

Инцидент произошел в Обуховке 15 июля. Известно, что владелец собаки породы «кане-корсо» открыл вольер, после чего пес выбежал на свободу и набросился на старенькую соседку. Животное повредило сосуды на шее женщины.

В результате острого кровотечения потерпевшая скончалась на месте.

По информации Слобожанской окружной прокуратуры, владельцу собаки сообщили о подозрении по факту убийства, совершенного по неосторожности (ч. 1 ст. 119 УК Украины).

Досудебное расследование осуществлялось следственными отделениями полиции №8 Днепровского районного управления полиции ГУНП в Днепропетровской области.

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