Исчез почти год назад: на Днепропетровщине разыскивают 40-летнего мужчину

В Кривом Роге полиция разыскивает 40-летнего Виталия Мурзу.
Известно, что 1 декабря 2022 года мужчина ушел из дома в Металлургическом районе города и пропал без вести.
Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.
Приметы: на вид 40-50 лет, рост 175-180 см, худощавого телосложения, волосы короткие русые, глаза серые, лицо овальной формы.
Был одет: черная куртка, черные сапоги.
Присмотритесь внимательно к фото! Если вы видели этого мужчину или знаете, где он может быть, позвоните по телефонам: 067-638-07-71, 067-568-90-99 или 102.
Важна любая информация!
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