В центре Днепра более шести лет провисел баннер запрещенного в Украине «Яндекса»

Более шести лет на фасаде дома на пересечении улицы Коцюбинского и Успенской площади провисел баннер запрещенного в Украине «Яндекса». Вероятно, это была реклама компании, которая занималась СЕО-продвижением сайтов в российском поисковике, а когда фирма переехала, просто забыла снять плакат.
За это время баннер значительно выгорел, поэтому почти незаметен для прохожих.
Впрочем, на днях днепрянин Александр обратил внимание на притаившийся на фасаде плакат.
Перекресток ул. Коцюбинской и Успенской площади. На фасаде одного из зданий обнаружен выцветший, но еще хорошо считываемый рекламный баннер запрещенной на территории Украины организации Яндекс, – написал днепрянин Александр.
Как сообщили в департаменте торговли и рекламы, баннер уже сорвали.
Заметим, что Яндекс, ВКонтакте и еще кучу российских компаний запретили в Украине еще в мае 2017 года.
Ранее сообщалось, что в Днепре собираются принудительно демонтировать восемь киосков.
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