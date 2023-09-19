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Поселок в пригороде и несколько улиц в Днепре остались без воды: что произошло

Сегодня 16:26
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Сделайте дома запасы воды!

Новости Днепра про Поселок в пригороде и несколько улиц в Днепре остались без воды: что произошло

Сегодня, 19 сентября, некоторые жители Днепра и пригорода остались без воды.

Причина – проведение аварийных работ.

Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».

Так, прекращено водоснабжение:

  • просп. О. Поля, 1-17,
  • ул. Владимира Антоновича, 4-17,
  • просп. Л. Украинки, 11-21,
  • ул. Энергетическая, 3,
  • бульвара Славы, 19-25,
  • пос. Александровка.

Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.

Также для проведения работ на внутридомовых сетях прекращено водоснабжение ул. Янтарной, 73.

Когда возобновят водоснабжение, не указывается.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре с 19 по 26 сентября запланировали масштабное отключение газа: все адреса.

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Новости Днепра про Поселок в пригороде и несколько улиц в Днепре остались без воды: что произошлоУкраїнська Новости Днепра про Поселок в пригороде и несколько улиц в Днепре остались без воды: что произошлоРусский

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