Поселок в пригороде и несколько улиц в Днепре остались без воды: что произошло

Сегодня, 19 сентября, некоторые жители Днепра и пригорода остались без воды.
Причина – проведение аварийных работ.
Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».
Так, прекращено водоснабжение:
Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.
Также для проведения работ на внутридомовых сетях прекращено водоснабжение ул. Янтарной, 73.
Когда возобновят водоснабжение, не указывается.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре с 19 по 26 сентября запланировали масштабное отключение газа: все адреса.
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