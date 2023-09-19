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  • У центрі Дніпра понад шість років провисів банер забороненого в Україні “Яндекса”

У центрі Дніпра понад шість років провисів банер забороненого в Україні “Яндекса”

Сьогодні 22:01
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Ворожий банер причаївся у дворику на вулиці Михайла Коцюбинського.

Новости Днепра про У центрі Дніпра понад шість років провисів банер забороненого в Україні

Понад шість років на фасаді будинку на розі вулиці Коцюбинського та Успенської площі провисів банер забороненого в Україні “Яндекса”. Ймовірно, це була реклама компанії, яка займалася СЕО-просуванням сайтів у російському пошуковику, а коли фірма переїхала, то просто забула зняти плакат.

За цей час банер значно вигорів, тому був майже непомітний для перехожих. 

Втім, днями дніпрянин Олександр звернув увагу на плакат, який причаївся на фасаді. 

Перехрестя вул. Коцюбинській та Успенській площі. На фасаді однієї з будівель виявлено вицвілий, але ще добре зчитуваний рекламний банер забороненої на території України організації Яндекс, – написав дніпрянин Олександр.

Як повідомили у департаменті торгівлі та реклами, банер уже зірвали. 

Новости Днепра про У центрі Дніпра понад шість років провисів банер забороненого в Україні

Зауважимо, що Яндекс, Вконтактє та ще купу російських компаній заборонили в Україні ще у травні 2017 року.

Раніше ми повідомляли, що у Дніпрі збираються примусово демонтувати вісім кіосків. 

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