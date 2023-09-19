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У Дніпрі можуть примусово демонтувати з десяток кіосків

Сьогодні 20:46
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У Дніпрі можуть примусово знести вісім кіосків.

Новости Днепра про У Дніпрі можуть примусово демонтувати з десяток кіосків

Міськвиконком прийняв рішення про демонтаж восьми кіосків та ще з десяток рекламних конструкцій, які наразі розташовані на території Дніпра. Зазначається, що частина власників тимчасових споруд торгували продовольчими та непродовольчими товарами протягом літа. 

Як йдеться у рішенні виконкому, ці заходи вживаються з метою усунення порушень правил благоустрою на території Дніпра.

Наразі усіх підприємців попросили демонтувати МАФи самотужки, а потім привести об’єкти благоустрою до належного стану для подальшого використання за цільовим призначенням.

Якщо вони цього не зроблять, тоді комунальники примусово демонтують, вилучать ці споруди/рекламу. Повернути конструкції власникам можуть за умови відшкодування вищезазначених витрат. Їх зберігатимуть протягом шести місяців, після чого утилізують.

Що демонтують:

  • Вул. Василя Кричевського, 30 – тимчасова споруда;
  • Вул. Семафорна, 21 – тимчасова споруда;
  • Вул. Шолохова, 7 – тимчасова споруда «Питна вода»;
  • Пров. Парусний, 19 – літній майданчик «Ласунка»;
  • Вул. Моніторна, 7 – літній майданчик «Coffe Shop»;
  • Просп. Миру, 2-К – літні майданчики «Café de Mar», «Barista»;
  • Пров. Вільний, 2-А – літній майданчик «TIMES»;
  • Вул. Макарова, 27-А – тимчасова споруда «Фрішка».

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