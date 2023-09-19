У Дніпрі можуть примусово демонтувати з десяток кіосків

Міськвиконком прийняв рішення про демонтаж восьми кіосків та ще з десяток рекламних конструкцій, які наразі розташовані на території Дніпра. Зазначається, що частина власників тимчасових споруд торгували продовольчими та непродовольчими товарами протягом літа.
Як йдеться у рішенні виконкому, ці заходи вживаються з метою усунення порушень правил благоустрою на території Дніпра.
Наразі усіх підприємців попросили демонтувати МАФи самотужки, а потім привести об’єкти благоустрою до належного стану для подальшого використання за цільовим призначенням.
Якщо вони цього не зроблять, тоді комунальники примусово демонтують, вилучать ці споруди/рекламу. Повернути конструкції власникам можуть за умови відшкодування вищезазначених витрат. Їх зберігатимуть протягом шести місяців, після чого утилізують.
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