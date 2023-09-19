Стрельба в Днепре: в суде рассматривали апелляцию от прокуроров относительно меры пресечения патрульному

После нескольких часов слушаний коллегия судей приняла решение.

Сегодня, 19 сентября, в Днепровском апелляционном суде рассматривали апелляционную жалобу от Днепропетровской областной прокуратуры относительно избрания меры пресечения патрульному Егору Звонкову, который 29 августа на проспекте Мазепы смертельно ранил мужчину.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

Напомним, 31 августа в Кировском районном суде патрульному избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 30 октября 2023 года. Прокуроры тогда настаивали на 60 днях ареста без права внесения залога.

В результате после нескольких часов слушаний коллегия судей оставила без изменений предыдущее решение, то есть патрульный остается под круглосуточным домашним арестом.

Напомним, ранее мы писали, что одна из адвокаток, защищавшая патрульного в Днепре, вышла из дела: как она это объяснила.

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