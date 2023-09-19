В Днепре на Литейной столкнулись Renault и BMW: движение затруднено

В 2002 году в центре Днепра появился один из первых ТЦ – «Гранд Плаза – Днепр». Двухэтажное здание с нулевым уровнем вмещало в себя несколько десятков магазинов, где можно было купить все что угодно – от книг до детской одежды,…

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