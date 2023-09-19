В Днепре на Литейной столкнулись Renault и BMW: движение затруднено

Сегодня, 19 сентября, в Днепре на улице Литейной произошла авария.
Там столкнулись Renault и BMW. Из-за удара последнее авто получило значительные повреждения.
Об этом сообщает dnepr.info.
По предварительной информации, никто не пострадал. На месте ДТП работают правоохранители.
Движение на этом участке дороги затруднено – учитывайте это во время поездок по городу!
Напомним, ранее мы писали, что в Павлограде 73-летний водитель насмерть сбил женщину на переходе: его поймали в Донецкой области.
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