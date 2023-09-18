Певец с Днепра снял укрверсию песни Тины Кароль и попал в топы национальных хит-парадов

Видеоклип к песне Тины Кароль «Ноченка», которую перепел днепровский исполнитель OKS, за несколько дней занял 9 место в YouTube Music.
Об этом сообщила директор департамента молодежной политики и национально-патриотического воспитания Днепровского горсовета Одарка Била.
Чиновница отметила, что клип в 2023 году снял Молодежный медиацентр Днепра. Через несколько дней он занял 9 место в YouTube Music, возглавил ТОП 200 Shazam Украины и ТОП 100 Украины Apple Music.
«Вдохновляет то, что именно молодежь Днепра создает крутой контент для украинского слушателя и зрителя», — написала Одарка Била.
Заметим, что оригинальная песня исполнялась на русском. «Ноченька» – один из хитов Тины Кароль, вероятно, именно поэтому новая версия запала в душу украинцам. Песню артист перевел еще во время участия в украинском голосе, а теперь выпустил официальный кавер.
Сам клип:
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