Кабмин выделит на строительство метро в Днепре еще более полумиллиарда гривен

На строительство метро в Днепре и Харькове в бюджете 2024 предусмотрено еще 1,27 миллиарда гривен.

По крайней мере, такие суммы указаны в пояснительной записке к закону о госбюджете, сообщает УНІАН.

На завершение строительства метро в Днепре хотят выделить еще 549 миллионов гривен и еще 722 потратят на продление третьей линии подземки в Харькове. Соответствующий законопроект находится на рассмотрении правительства.

Всего в 2024 году на финансирование проектов развития и восстановления и восстановления инфраструктуры хотят привлечь 62,1 миллиарда гривен. Средства в виде грантов и кредитов планируется получить от иностранных государств, международных финансовых учреждений и организаций.

В частности, в 2024 году от Европейского инвестиционного банка планируется привлечь 29 180,1 млн. грн. или 47% общего объема; от правительств иностранных государств – 15 118,2 млн грн или 24,4%; Международного банка реконструкции и развития – 11 238,4 млн. грн. или 18%; Европейского банка реконструкции и развития – 4 634,9 млн. грн., или 7,5%; других международных финансовых организаций и иностранных финансовых учреждений – 1 943,7 млн. грн., или 3,1%, – говорится в пояснительной записке.

Также в планах привлечь 2,43 миллиарда грантовых средств на восстановление и развитие инфраструктуры.

Заметим, что строительство метро остановилось после 24 февраля. Все недостроенные линии подземки законсервированы и ждут возобновления работ.