В Днепре впервые за 46 лет заметили шмеля-оборотня (ФОТО)

В Днепре заметили странного шмеля..

По словам днепрянина Павла, в эти выходные он заметил странное насекомое, которое гудело, как шмель, но визуально больше напоминало пчелу.

Как отметили знатоки насекомых в комментариях, на фото – муха Volucella zonaria или как ее называют в народе – шмелевидка или муха-дзюрчалка.

Да, это именно муха, которая мимикруирует под пчел, чтобы казаться более опасной и недоступной для хищников.

Выходит это такая муха рода шмелевидок. Впервые такую вижу через 46 лет. Похоже, она паразитирует в норах шмелей раз очень на них похожа, — отметил автор фото в комментариях.

Как заметили знатоки насекомых, личинки волюцеллы поясной (Volucella zonaria) живут в гнездах шершней и ос, но они комменсали, а не паразиты. Этот вид яркий пример мимикрии, когда внешний вид, поведение и даже звук полета – имитация шершня.

Питается взрослая муха нектаром растений. В отличие от других насекомых, под которых мимикрирует, волюцеллы активны в холодную погоду. Если пчелы не вылетают из улья, когда на улице с 7-8 °С, то пчеловидки при такой температуре обильно облепляют цветы.

Дзюрчалка довольно распространенный вид, однако их постоянно путают с шмелями, по понятным причинам.

Напомним, ранее мы рассказали об опасной фиолетовой пчеле.

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