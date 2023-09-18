Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Корона возвращается: в Европе распространяется новый опасный штамм COVID-19

Сегодня 14:59
просмотров

Существующие вакцины могут быть недостаточно эффективны в борьбе с этим штаммом коронавируса.

Новости Днепра про Корона возвращается: в Европе распространяется новый опасный штамм COVID-19

В ряде стран Европы и мира зафиксирован новый штамм коронавируса – ВА.2.86, получивший название «Пирола». Он является подштаммом «Омикрона», насчитывающим более 30 мутаций. Штамм «Пирола» может быть еще более заразным, а течение болезни — еще более тяжелым.

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на ВОЗ и ученых.

Вирус «Пирола» уже обнаружен в США, Израиле, Канаде, Дании, Великобритании, Южной Африке, Швеции, Норвегии, Швейцарии, Таиланде, Франции и т.д. Эпидемиологи опасаются, что вскоре он распространится по всему миру, особенно в контексте уменьшения тестирования и наблюдения за Covid.

Ковид прямо сейчас заражает миллионы людей. По нашим оценкам, сейчас сотни тысяч пациентов находятся в больницах из-за COVID, – рассказала эксперт ВОЗ Мария Ван Керкхове.

Отмечается, что возросло и количество смертей среди зараженных коронавирусом.

Новости Днепра про Корона возвращается: в Европе распространяется новый опасный штамм COVID-19

Американский эпидемиолог Денис Нэш рассказал, что в настоящее время штамм «Пирола» плохо изучен.

Но то, что уже известно, позволяет предположить, что этот новый вариант может обходить существующий иммунитет. Это увеличит вероятность заражения. Кроме того, «Пирола», вероятно, может вызвать более тяжелое течение болезни, чем варианты, которые мы видели в последнее время, — рассказал Нэш.

По данным международных органов здравоохранения, в этом вирусе зафиксирован высокий уровень мутаций. Это может означать, что существующие вакцины могут быть недостаточно эффективны в борьбе с этим штаммом коронавируса.

Из-за высокого уровня заразности ВОЗ причислила штамм «Пирола» к категории штаммов, «за которыми наблюдают».

Новости Днепра про Корона возвращается: в Европе распространяется новый опасный штамм COVID-19

Симптомы штамма «Пирола»:

  • повышенная температура тела;
  • кашель;
  • лихорадка;
  • потеря вкуса или обоняния.

Новый штамм COVID-19 может иметь и другие симптомы, поэтому следует следить за любыми неожиданными изменениями в состоянии здоровья.

Если появляются признаки коронавируса или тест показал положительный результат, рекомендуется оставаться дома и по возможности избегать контактов в течение пяти дней. Если появляются симптомы «Пиролы», важно своевременно обратиться за медицинской помощью и принять меры для предотвращения распространения инфекции.

Отметим, о появлении этого штамма в Украине пока информации нет, но все равно берегите себя!

Читайте также:

Новости Днепра про Корона возвращается: в Европе распространяется новый опасный штамм COVID-19Українська Новости Днепра про Корона возвращается: в Европе распространяется новый опасный штамм COVID-19Русский

Автор:


# # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Спортсменка из Днепра с рекордом сезона выиграла финал Бриллиантовой лиги-2023
Новости Днепра
Сегодня 09:00
Спортсменка из Днепра с рекордом сезона выиграла финал Бриллиантовой лиги-2023

Ярослава покорила высоту 2,03 метра.

«Постановка — не означает мобилизацию»: Маляр прокомментировала взятие женщин-медиков на воинский учет
Новости Днепра
15.09.2023 16:30
«Постановка — не означает мобилизацию»: Маляр прокомментировала взятие женщин-медиков на воинский учет

С 1 октября 2023 года женщины, имеющие медицинское или фармацевтическое…

После возврата налогов на АЗС стало больше некачественного горючего: где жителям Днепра лучше не заправлять авто
Новости Днепра
15.09.2023 10:59
После возврата налогов на АЗС стало больше некачественного горючего: где жителям Днепра лучше не заправлять авто

В Украине с 1 июля налоги на горючее вернулись на…

Олигарху из Днепра Коломойскому в изоляторе вручили третье подозрение
Новости Днепра
15.09.2023 09:00
Олигарху из Днепра Коломойскому в изоляторе вручили третье подозрение

Олигарху из Днепра Игорю Коломойскому в четверг, 14 сентября, Бюро…

Последние новости

В Днепре впервые за 46 лет заметили шмеля-оборотня (ФОТО)
В Днепре впервые за 46 лет заметили шмеля-оборотня (ФОТО)

В Днепре заметили странного шмеля..

Сегодня 15:39
2
просмотров
Как сегодня выглядит один из самых популярных ресторанов Днепра: тут был известный ночной клуб (ФОТО)
Как сегодня выглядит один из самых популярных ресторанов Днепра: тут был известный ночной клуб (ФОТО)

На возвышенности в парке Шевченко несколько лет стоит покинутый некогда популярный ресторан «Маяк». Здание несколько раз пытались продать, но безрезультатно. В ожидании нового владельца оно медленно разрушается.

Сегодня 14:52
3
просмотров
В Днепре дотла сгорели два автомобиля: что известно
В Днепре дотла сгорели два автомобиля: что известно

В Днепре в гаражах пылали автомобили.

Сегодня 14:39
2
просмотров
Никополь заполонили лисы-«захватщицы», которые из-за обстрелов живут на заводах и воруют скот
Никополь заполонили лисы-«захватщицы», которые из-за обстрелов живут на заводах и воруют скот

Жители Никополя жалуются на лисиц, которые поселились на заводах и воруют кур.

Сегодня 14:00
7
просмотров
В Днепре почти два десятка улиц остались без воды: когда ее вернут
В Днепре почти два десятка улиц остались без воды: когда ее вернут

Сделайте дома запасы питьевой и технической воды!

Сегодня 13:50
6
просмотров
Абьюзеру, который из-за ревности жестоко избил свою любимую, дали год условно: детали дела
Абьюзеру, который из-за ревности жестоко избил свою любимую, дали год условно: детали дела

В Кривом Роге судили мужчину, который жестоко избил свою сожительницу.

Сегодня 13:12
4
просмотров
В Днепропетровской области ряд пригородных поездов временно изменит расписание движения
В Днепропетровской области ряд пригородных поездов временно изменит расписание движения

Важная информация!

Сегодня 12:55
6
просмотров
ТОП-5 мест, куда можно пойти в Днепре в будний день
ТОП-5 мест, куда можно пойти в Днепре в будний день

Днепр большой город с различными интересными локациями, куда можно пойти как на прогулку в выходной день, так и погулять после рабочего дня с друзьями, второй половинкой, повести детей после школы. Пойти в Днепре можно как к воде, и провести время…

Сегодня 12:47
6
просмотров
В Днепре спасают выпавшую с балкона женщину
В Днепре спасают выпавшую с балкона женщину

В Днепре лечат выпавшую с балкона 3-го этажа женщину.

Сегодня 11:51
7
просмотров
Житель Днепра притворялся военным, чтобы шпионить за ПВО и корректировать удары по городу
Житель Днепра притворялся военным, чтобы шпионить за ПВО и корректировать удары по городу

Днепрянин переодевался в военную форму, чтобы беспрепятственно шпионить и корректировать удары по городу.

Сегодня 11:00
7
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх