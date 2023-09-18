Корона возвращается: в Европе распространяется новый опасный штамм COVID-19

Существующие вакцины могут быть недостаточно эффективны в борьбе с этим штаммом коронавируса.

В ряде стран Европы и мира зафиксирован новый штамм коронавируса – ВА.2.86, получивший название «Пирола». Он является подштаммом «Омикрона», насчитывающим более 30 мутаций. Штамм «Пирола» может быть еще более заразным, а течение болезни — еще более тяжелым.

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на ВОЗ и ученых.

Вирус «Пирола» уже обнаружен в США, Израиле, Канаде, Дании, Великобритании, Южной Африке, Швеции, Норвегии, Швейцарии, Таиланде, Франции и т.д. Эпидемиологи опасаются, что вскоре он распространится по всему миру, особенно в контексте уменьшения тестирования и наблюдения за Covid.

Ковид прямо сейчас заражает миллионы людей. По нашим оценкам, сейчас сотни тысяч пациентов находятся в больницах из-за COVID, – рассказала эксперт ВОЗ Мария Ван Керкхове.

Отмечается, что возросло и количество смертей среди зараженных коронавирусом.

Американский эпидемиолог Денис Нэш рассказал, что в настоящее время штамм «Пирола» плохо изучен.

Но то, что уже известно, позволяет предположить, что этот новый вариант может обходить существующий иммунитет. Это увеличит вероятность заражения. Кроме того, «Пирола», вероятно, может вызвать более тяжелое течение болезни, чем варианты, которые мы видели в последнее время, — рассказал Нэш.

По данным международных органов здравоохранения, в этом вирусе зафиксирован высокий уровень мутаций. Это может означать, что существующие вакцины могут быть недостаточно эффективны в борьбе с этим штаммом коронавируса.

Из-за высокого уровня заразности ВОЗ причислила штамм «Пирола» к категории штаммов, «за которыми наблюдают».

Симптомы штамма «Пирола»:

повышенная температура тела;

кашель;

лихорадка;

потеря вкуса или обоняния.

Новый штамм COVID-19 может иметь и другие симптомы, поэтому следует следить за любыми неожиданными изменениями в состоянии здоровья.

Если появляются признаки коронавируса или тест показал положительный результат, рекомендуется оставаться дома и по возможности избегать контактов в течение пяти дней. Если появляются симптомы «Пиролы», важно своевременно обратиться за медицинской помощью и принять меры для предотвращения распространения инфекции.

Отметим, о появлении этого штамма в Украине пока информации нет, но все равно берегите себя!

Читайте также:

Українська Русский

Автор: