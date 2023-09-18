В Днепре разыскивают без вести пропавшего 62-летнего мужчину, который имеет психические расстройства

В Днепре разыскивают без вести пропавшего 62-летнего Юрия Константиновича Горшкова.
13 сентября он ушел из Дома милосердия в Подгородном и пропал. В связи с этим мужчину объявили в розыск.
Об этом сообщает «Информатор».
Приметы: седые волосы, имеет усы, левая рука согнута, не функционирует, имеет психические расстройства.
Одет был: спортивная куртка синего цвета, коричневые брюки и черные кроссовки.
Если вы видели этого мужчину или знаете, где он может быть, сообщите об этом по номерам: 102, (097) 595-30-82, (096) 285-80-00, (067) 603-73-39.
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