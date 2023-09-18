Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Днепре разыскивают без вести пропавшего 62-летнего мужчину, который имеет психические расстройства

В Днепре разыскивают без вести пропавшего 62-летнего мужчину, который имеет психические расстройства

Сегодня 15:56
просмотров

Присмотритесь внимательно к фото!

Новости Днепра про В Днепре разыскивают без вести пропавшего 62-летнего мужчину, который имеет психические расстройства

В Днепре разыскивают без вести пропавшего 62-летнего Юрия Константиновича Горшкова.

13 сентября он ушел из Дома милосердия в Подгородном и пропал. В связи с этим мужчину объявили в розыск.

Об этом сообщает «Информатор».

Приметы: седые волосы, имеет усы, левая рука согнута, не функционирует, имеет психические расстройства.
Одет был: спортивная куртка синего цвета, коричневые брюки и черные кроссовки.

Если вы видели этого мужчину или знаете, где он может быть, сообщите об этом по номерам: 102, (097) 595-30-82, (096) 285-80-00, (067) 603-73-39.

Важна любая информация! 

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре разыскивают без вести пропавшего 62-летнего мужчину, который имеет психические расстройстваУкраїнська Новости Днепра про В Днепре разыскивают без вести пропавшего 62-летнего мужчину, который имеет психические расстройстваРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепропетровской области ряд пригородных поездов временно изменит расписание движения
Новости Днепра
Сегодня 12:55
В Днепропетровской области ряд пригородных поездов временно изменит расписание движения

Важная информация!

Жители Днепропетровщины хотели сбежать из Украины в прицепе с зерном
Новости Днепра
Сегодня 10:22
Жители Днепропетровщины хотели сбежать из Украины в прицепе с зерном

18 украинцев пытались сбежать из Украины в прицепе с зерном.…

В больнице Днепра спасают 11-летнего мальчика: нюхал бензин и отравился
Новости Днепра
Сегодня 10:00
В больнице Днепра спасают 11-летнего мальчика: нюхал бензин и отравился

В каком состоянии ребенок сейчас, к сожалению, неизвестно.

На войне погиб боевой медик из Желтых Вод: спас не одного побратима
Новости Днепра
Сегодня 09:35
На войне погиб боевой медик из Желтых Вод: спас не одного побратима

Вечная слава!

Последние новости

В Днепре впервые за 46 лет заметили шмеля-оборотня (ФОТО)
В Днепре впервые за 46 лет заметили шмеля-оборотня (ФОТО)

В Днепре заметили странного шмеля..

Сегодня 15:39
2
просмотров
Корона возвращается: в Европе распространяется новый опасный штамм COVID-19
Корона возвращается: в Европе распространяется новый опасный штамм COVID-19

Существующие вакцины могут быть недостаточно эффективны в борьбе с этим штаммом коронавируса.

Сегодня 14:59
4
просмотров
Как сегодня выглядит один из самых популярных ресторанов Днепра: тут был известный ночной клуб (ФОТО)
Как сегодня выглядит один из самых популярных ресторанов Днепра: тут был известный ночной клуб (ФОТО)

На возвышенности в парке Шевченко несколько лет стоит покинутый некогда популярный ресторан «Маяк». Здание несколько раз пытались продать, но безрезультатно. В ожидании нового владельца оно медленно разрушается.

Сегодня 14:52
3
просмотров
В Днепре дотла сгорели два автомобиля: что известно
В Днепре дотла сгорели два автомобиля: что известно

В Днепре в гаражах пылали автомобили.

Сегодня 14:39
2
просмотров
Никополь заполонили лисы-«захватщицы», которые из-за обстрелов живут на заводах и воруют скот
Никополь заполонили лисы-«захватщицы», которые из-за обстрелов живут на заводах и воруют скот

Жители Никополя жалуются на лисиц, которые поселились на заводах и воруют кур.

Сегодня 14:00
7
просмотров
В Днепре почти два десятка улиц остались без воды: когда ее вернут
В Днепре почти два десятка улиц остались без воды: когда ее вернут

Сделайте дома запасы питьевой и технической воды!

Сегодня 13:50
6
просмотров
Абьюзеру, который из-за ревности жестоко избил свою любимую, дали год условно: детали дела
Абьюзеру, который из-за ревности жестоко избил свою любимую, дали год условно: детали дела

В Кривом Роге судили мужчину, который жестоко избил свою сожительницу.

Сегодня 13:12
4
просмотров
В Днепропетровской области ряд пригородных поездов временно изменит расписание движения
В Днепропетровской области ряд пригородных поездов временно изменит расписание движения

Важная информация!

Сегодня 12:55
6
просмотров
ТОП-5 мест, куда можно пойти в Днепре в будний день
ТОП-5 мест, куда можно пойти в Днепре в будний день

Днепр большой город с различными интересными локациями, куда можно пойти как на прогулку в выходной день, так и погулять после рабочего дня с друзьями, второй половинкой, повести детей после школы. Пойти в Днепре можно как к воде, и провести время…

Сегодня 12:47
6
просмотров
В Днепре спасают выпавшую с балкона женщину
В Днепре спасают выпавшую с балкона женщину

В Днепре лечат выпавшую с балкона 3-го этажа женщину.

Сегодня 11:51
7
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх