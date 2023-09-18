На завершення будівництва метро у Дніпрі хочуть виділити ще 549 мільйонів гривень і ще 722 витратять на подовження третьої лінії підземки у Харкові. Наразі відповідний законопроєкт перебуває на розгляді уряду.

Усього у 2024 році на фінансування проєктів розвитку та відновлення і відбудови інфраструктури хочуть залучити 62,1 мільярда гривень. Кошти у вигляді грантів та кредитів планують отримати від іноземних держав, міжнародних фінансових установ та організацій.

Зокрема, у 2024 році від Європейського інвестиційного банку планується залучити 29 180,1 млн грн або 47% загального обсягу; від урядів іноземних держав – 15 118,2 млн грн або 24,4%; Міжнародного банку реконструкції та розвитку – 11 238,4 млн грн або 18%; Європейського банку реконструкції та розвитку – 4 634,9 млн грн, або 7,5%; інших міжнародних фінансових організацій та іноземних фінансових установ – 1 943,7 млн грн, або 3,1%, – йдеться у пояснювальній записці.

Також у планах залучити 2,43 мільярда грантових коштів на відбудову та розвиток інфраструктури.

Зауважимо, що будівництво метро зупинилося після 24 лютого. Наразі усі недобудовані лінії підземки законсервовані та чекають на відновлення робіт.