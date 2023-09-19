У Дніпрі на Ливарній зіткнулися Renault та BMW: рух ускладнено

Будь ласка, будьте уважні на дорогах!

Сьогодні, 19 вересня, у Дніпрі на вулиці Ливарній сталася аварія.

Там зіткнулися Renault та BMW. Через удар останнє авто отримало значні ушкодження.

Про це повідомляє dnepr.info.

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. На місці ДТП працюють правоохоронці.

Рух на цій ділянці дороги ускладнено – враховуйте це під час поїздок містом!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Павлограді 73-річний водій на смерть збив жінку на переході: його спіймали у Донецькій області.

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