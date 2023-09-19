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У Дніпрі на Ливарній зіткнулися Renault та BMW: рух ускладнено

Сьогодні 16:39
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Будь ласка, будьте уважні на дорогах!

Новости Днепра про У Дніпрі на Ливарній зіткнулися Renault та BMW: рух ускладнено

Сьогодні, 19 вересня, у Дніпрі на вулиці Ливарній сталася аварія.

Там зіткнулися Renault та BMW. Через удар останнє авто отримало значні ушкодження.

Про це повідомляє dnepr.info.

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. На місці ДТП працюють правоохоронці.

Рух на цій ділянці дороги ускладнено – враховуйте це під час поїздок містом!

Новости Днепра про У Дніпрі на Ливарній зіткнулися Renault та BMW: рух ускладнено

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Павлограді 73-річний водій на смерть збив жінку на переході: його спіймали у Донецькій області.

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Новости Днепра про У Дніпрі на Ливарній зіткнулися Renault та BMW: рух ускладненоУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на Ливарній зіткнулися Renault та BMW: рух ускладненоРусский

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