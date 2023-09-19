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  • У Павлограді 73-річний водій на смерть збив жінку на переході: його спіймали у Донецькій області

У Павлограді 73-річний водій на смерть збив жінку на переході: його спіймали у Донецькій області

Сьогодні 14:27
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Будь ласка, будьте уважні на дорогах!

Новости Днепра про У Павлограді 73-річний водій на смерть збив жінку на переході: його спіймали у Донецькій області

Учора ввечері, 18 вересня, у Павлограді сталася смертельна аварія.

Там на вулиці Дніпровській 73-річний водій Volkswagen Golf збив 52-річну жінку, яка йшла по переходу. На жаль, від отриманих травм потерпіла померла.

Водій Volkswagen втік з місця ДТП.

Про це повідомляє “Інформатор”.

Пізніше поліцейські виявили чоловіка у місті Покровськ Донецької області. Його затримали.

Усі обставини події будуть встановлювати слідчі. 

Новости Днепра про У Павлограді 73-річний водій на смерть збив жінку на переході: його спіймали у Донецькій області

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Новости Днепра про У Павлограді 73-річний водій на смерть збив жінку на переході: його спіймали у Донецькій областіУкраїнська

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