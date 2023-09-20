Зник майже 3 місяці тому: на Дніпропетровщині поліція розшукує 40-річного чоловіка

Поліція розшукує безвісти зниклого 40-річного Ігоря П’янкова.
26 червня чоловік пішов з місця роботи у смт Покровське Синельниківського району та до теперішнього часу не повернувся.
Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.
Особливі прикмети: на лівій щоці слід від опіку.
Прикмети: зріст близько 175 см, повної статури, волосся русяве, є залисина, очі карі.
Був одягнений: джинси синього кольору, кофта білого кольору.
Якщо ви бачили цього чоловіка або знаєте, де він може бути, повідомте про це за номерами: 066 770 65 53, або 102.
Важлива будь-яка інформація!
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині розшукують 40-річного чоловіка, який зник майже рік тому.
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