Зник майже 3 місяці тому: на Дніпропетровщині поліція розшукує 40-річного чоловіка

Потрібна ваша допомога!

Поліція розшукує безвісти зниклого 40-річного Ігоря П’янкова.

26 червня чоловік пішов з місця роботи у смт Покровське Синельниківського району та до теперішнього часу не повернувся.

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.

Особливі прикмети: на лівій щоці слід від опіку.

Прикмети: зріст близько 175 см, повної статури, волосся русяве, є залисина, очі карі.

Був одягнений: джинси синього кольору, кофта білого кольору.

Якщо ви бачили цього чоловіка або знаєте, де він може бути, повідомте про це за номерами: 066 770 65 53, або 102.

Важлива будь-яка інформація!

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині розшукують 40-річного чоловіка, який зник майже рік тому.

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