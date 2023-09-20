Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Зник майже 3 місяці тому: на Дніпропетровщині поліція розшукує 40-річного чоловіка

Зник майже 3 місяці тому: на Дніпропетровщині поліція розшукує 40-річного чоловіка

Сьогодні 07:20
просмотров

Потрібна ваша допомога!

Новости Днепра про Зник майже 3 місяці тому: на Дніпропетровщині поліція розшукує 40-річного чоловіка

Поліція розшукує безвісти зниклого 40-річного Ігоря П’янкова.

26 червня чоловік пішов з місця роботи у смт Покровське Синельниківського району та до теперішнього часу не повернувся.

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.

Особливі прикмети: на лівій щоці слід від опіку.

Прикмети: зріст близько 175 см, повної статури, волосся русяве, є залисина, очі карі.

Був одягнений: джинси синього кольору, кофта білого кольору.

Якщо ви бачили цього чоловіка або знаєте, де він може бути, повідомте про це за номерами: 066 770 65 53, або 102.

Важлива будь-яка інформація!

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині розшукують 40-річного чоловіка, який зник майже рік тому.

Читайте також:

Новости Днепра про Зник майже 3 місяці тому: на Дніпропетровщині поліція розшукує 40-річного чоловікаУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі під час сварки чоловік убив свою дружину
Новини Дніпра
Вчора 19:23
У Дніпрі під час сварки чоловік убив свою дружину

Між подружжям відбувся конфлікт та бійка, під час якої чоловік…

У Дніпрі вщент згоріла автівка, яка коштує понад пів мільйона гривень (ВІДЕО)
Новини Дніпра
Вчора 17:59
У Дніпрі вщент згоріла автівка, яка коштує понад пів мільйона гривень (ВІДЕО)

Сьогодні, 19 вересня, у Дніпрі горіла автівка, яка коштує понад…

На Дніпропетровщині чоловіка судили через те, що він відмовився мобілізуватися
Новини Дніпра
Вчора 17:36
На Дніпропетровщині чоловіка судили через те, що він відмовився мобілізуватися

У Кривому Розі чоловіка судили за ухилення від мобілізації.

У Дніпрі на Ливарній зіткнулися Renault та BMW: рух ускладнено
Новини Дніпра
Вчора 16:39
У Дніпрі на Ливарній зіткнулися Renault та BMW: рух ускладнено

Будь ласка, будьте уважні на дорогах!

Наверх