Куча людей и полиции: в Днепре посреди дороги на Набережной Победы произошла стрельба

В среду, 24 июля, на Набережной Победы вечером якобы произошла стрельба. По словам очевидцев, у водителя BMW произошел конфликт с мотоциклистами. На видео, которое публикуют в сети, видно, что посреди дороги стоит автомобиль, куча мотоциклов, а рядом люди в полицейской форме.
По предварительной информации, водитель BMW во время стычки начал стрелять из пистолета. Из-за чего произошел конфликт пока неизвестно. Правоохранители разбираются в обстоятельствах происшествия. Ждем официальный комментарий.
Увидеть видео с места происшествия можно ТУТ.
Читайте также:
Автор:
В Днепре исчезла девочка-подросток.
В Днепре возле детской площадки образовалась пропасть.
В Днепре большое количество балок, но лишь несколько из них…
В Днепре произошел несчастный случай.
В Днепре исчезла девочка-подросток.
Мужчина заявил, что даже не знал о разводе со своей женой, поскольку был на военной службе.
Город в Днепропетровской области остался без воды на неопределенный срок.
В Днепре возле детской площадки образовалась пропасть.
Хорошие новости от Укрэнерго.
В Новомосковске стреляли в охранника автостоянки.
В Днепре большое количество балок, но лишь несколько из них могут похвастаться красивым пейзажем и удаленностью от городского шума. В балки жители Днепра приходят чтобы заняться спортом, на пикник, устраивают фотосессии и просто гуляют.
У Тисы поймали мужчин и их подростка-проводника.
В Днепре жители дома по улице Сечевых Стрельцов более 10 дней живут без газоснабжения.
В Днепре произошел несчастный случай.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!