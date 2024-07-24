Куча людей и полиции: в Днепре посреди дороги на Набережной Победы произошла стрельба

На Набережной Победы произошла вооруженная стычка.

В среду, 24 июля, на Набережной Победы вечером якобы произошла стрельба. По словам очевидцев, у водителя BMW произошел конфликт с мотоциклистами. На видео, которое публикуют в сети, видно, что посреди дороги стоит автомобиль, куча мотоциклов, а рядом люди в полицейской форме.

По предварительной информации, водитель BMW во время стычки начал стрелять из пистолета. Из-за чего произошел конфликт пока неизвестно. Правоохранители разбираются в обстоятельствах происшествия. Ждем официальный комментарий.

Увидеть видео с места происшествия можно ТУТ.

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