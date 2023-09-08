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Илон Маск ответил, был ли причастен к срыву операции ВСУ вблизи Крыма

Сегодня 12:49
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Илон Маск заявил, что не блокировал Starlink в Крыму, но отказал Украине подключить его для атаки на россиян.

Новости Днепра про Илон Маск ответил, был ли причастен к срыву операции ВСУ вблизи Крыма

Глава SpaceX и Tesla Илон Маск отрицает свою причастность к срыву атаки на флот РФ у оккупированного Крыма в 2022 году. В комментариях в Twitter он отметил, что в то время сеть Starlink у побережья полуострова не работала. В то же время Маск признался, что отказал включить там связь, когда правительство попросило это сделать.

Новости Днепра про Илон Маск ответил, был ли причастен к срыву операции ВСУ вблизи Крыма

Был срочный запрос от государственных органов на активацию Starlink вплоть до Севастополя. Очевидным намерением было потопить большую часть русского флота на якоре. Если бы я согласился по их запросу, тогда SpaceX был бы явным соучастником большой войны и эскалации конфликта, — написал Илон Маск.

Он не отметил, правительство какой именно страны обратилось с просьбой – Украины или США.

Ранее CNN со ссылкой на неопубликованный отрывок биографии Маска, написанной американским журналистом и писателем Уолтером Айзексоном, сообщил, что в 2022 году Маск якобы тайно приказал отключить связь Starlink у побережья Крыма, чтобы сорвать нападение Украины на российский военно-морской флот.

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Новости Днепра про Илон Маск ответил, был ли причастен к срыву операции ВСУ вблизи КрымаУкраїнська Новости Днепра про Илон Маск ответил, был ли причастен к срыву операции ВСУ вблизи КрымаРусский

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