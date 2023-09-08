Илон Маск ответил, был ли причастен к срыву операции ВСУ вблизи Крыма

Глава SpaceX и Tesla Илон Маск отрицает свою причастность к срыву атаки на флот РФ у оккупированного Крыма в 2022 году. В комментариях в Twitter он отметил, что в то время сеть Starlink у побережья полуострова не работала. В то же время Маск признался, что отказал включить там связь, когда правительство попросило это сделать.
Был срочный запрос от государственных органов на активацию Starlink вплоть до Севастополя. Очевидным намерением было потопить большую часть русского флота на якоре. Если бы я согласился по их запросу, тогда SpaceX был бы явным соучастником большой войны и эскалации конфликта, — написал Илон Маск.
Он не отметил, правительство какой именно страны обратилось с просьбой – Украины или США.
Ранее CNN со ссылкой на неопубликованный отрывок биографии Маска, написанной американским журналистом и писателем Уолтером Айзексоном, сообщил, что в 2022 году Маск якобы тайно приказал отключить связь Starlink у побережья Крыма, чтобы сорвать нападение Украины на российский военно-морской флот.
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