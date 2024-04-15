Концерт группы «Антитела» в Ялте летом 2024 года: группа прокомментировала ситуацию

Об этом говорится в сообщении группы в Инстаграмме.
«Антитела объявляют концерт в Крыму. В Крыму. Мы открываем предпродажу на первое большое стадионное шоу в Ялте. 23 августа 2024 года, стадион «Авангард», — говорится в сообщении.
Как отмечается, «Антитела» уверены, что летом 2024 года можно будет собраться в освобожденной от российских оккупантов украинской Ялте. Группа уточняет, что сыграет на концерте свои лучшие песни, которые любят и знают украинцы.
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