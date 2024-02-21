«Есть основания полагать, что это последний год»: в сети вспомнили вдохновляющее обращение Джемилева о судьбе Крыма

Telegram-канал «Крымский ветер» вспомнил новогоднее обращение Джемилева к жителям оккупированного полуострова, где лидер крымскотатарского народа предположил, что до конца 2024 года Крым лишится российского «триколора» на своей территории.
Есть все основания полагать, что нынешний год будет последним годом оккупации, – заявил он.
Такое оптимистическое мнение озвучил Джемилев в своем обращении.
Он также призвал жителей оккупированного Крыма, ожидающих освобождения, держаться подальше от российских военных объектов, ведь полуостров смогут освободить только военным путем.
И действительно, начало года ознаменовалось многочисленными атаками на российские объекты в Крыму.
Кроме этого, Джемилев призвал граждан Российской Федерации, незаконно находящихся на полуострове, возвращаться в РФ, пока Керченский мост функционирует.
Международное право и справедливость рано или поздно, но обязательно победят. До скорейшей встречи в свободном Крыму, – сказал лидер крымскотатарского народа.
Читайте также:
Автор:
Стоимость корабля составляет ориентировочно 60-70 миллионов долларов.
Прогнозы о том, что украинские войска зайдут в оккупированный Крым…
Вероятно, корабль перевозил дроны Shahed-136.
565 предметов из крымских музеев вернули в Украину.
Теперь правоохранителю грозит наказание в виде до 10 лет за решеткой с конфискацией имущества.
Несмотря на близость к реке жители Екатеринослава не использовали ее для купания как вида отдыха. В 1870-х годах было популярно кататься на лодках по реке, а весь берег Днепра был занят складами и лесопильнями. Там, где их не было –…
Сделайте дома запасы питьевой и технической воды - на всякий случай!
Не стало днепровского художника Александра Демидова.
На месте Дома книги в Днепре в 1950-х годах стоял старинный особняк. В нем находилась поликлиника. Рядом, там, где сегодня находится продуктовый магазин – находилось еще одно старинное здание.
Из-за блокады протестующими границы с Польшей также будут проблемы с автогазом.
Светлая память!
В Днепре за распитие алкоголя задержали мужчину с поддельным паспортом.
Жена следователя из Днепра приобрела Tesla в 2022 году выпуска за 10 тысяч гривен.
Инициатива продлится до 31 марта!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!