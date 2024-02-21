«Есть основания полагать, что это последний год»: в сети вспомнили вдохновляющее обращение Джемилева о судьбе Крыма

В сети вспомнили вдохновляющее обращение Мустафы Джемилева, где он спрогнозировал судьбу оккупированного Крыма.

Telegram-канал «Крымский ветер» вспомнил новогоднее обращение Джемилева к жителям оккупированного полуострова, где лидер крымскотатарского народа предположил, что до конца 2024 года Крым лишится российского «триколора» на своей территории.

Есть все основания полагать, что нынешний год будет последним годом оккупации, – заявил он.

Такое оптимистическое мнение озвучил Джемилев в своем обращении.

Он также призвал жителей оккупированного Крыма, ожидающих освобождения, держаться подальше от российских военных объектов, ведь полуостров смогут освободить только военным путем.

И действительно, начало года ознаменовалось многочисленными атаками на российские объекты в Крыму.

Кроме этого, Джемилев призвал граждан Российской Федерации, незаконно находящихся на полуострове, возвращаться в РФ, пока Керченский мост функционирует.

Международное право и справедливость рано или поздно, но обязательно победят. До скорейшей встречи в свободном Крыму, – сказал лидер крымскотатарского народа.

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