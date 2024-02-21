“Є підстави вважати, що це останній рік”: у мережі згадали надихаюче звернення Джемілєва щодо долі Криму

У мережі згадали надихаюче звернення Мустафи Джемілєва, де він спрогнозував долю окупованого Криму.

Telegram-канал “Кримський вітер” згадав новорічне звернення Джемілєва до мешканців окупованого півострова, де лідер кримськотатарського народу припустив, що до кінця 2024 Крим позбавиться російського “триколора” на своїй території.

Є всі підстави вважати, що цей рік буде останнім роком окупації, – заявив він.

Таку оптимістичну думку озвучив Джемілєв у своєму зверненні.

Він також закликав жителів окупованого Криму, які чекають на звільнення, триматися якомога далі від російських військових об’єктів, адже півострів зможуть звільнити лише військовим шляхом.

І справді, початок року відзначився чисельними атаками на російські об’єкти в Криму.

Крім цього, Джемілєв закликав громадян Російської Федерації, які незаконно перебувають на півострові, повертатися назад до РФ, доки Керченський міст функціонує.

Міжнародне право і справедливість рано чи пізно, але обов’язково переможуть. До якнайшвидшої зустрічі у вільному Криму, – сказав лідер кримськотатарського народу.

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