Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • “Є підстави вважати, що це останній рік”: у мережі згадали надихаюче звернення Джемілєва щодо долі Криму

“Є підстави вважати, що це останній рік”: у мережі згадали надихаюче звернення Джемілєва щодо долі Криму

Сьогодні 16:29
просмотров

У мережі згадали надихаюче звернення Мустафи Джемілєва, де він спрогнозував долю окупованого Криму.

Новости Днепра про

Telegram-канал “Кримський вітер” згадав новорічне звернення Джемілєва до мешканців окупованого півострова, де лідер кримськотатарського народу припустив, що до кінця 2024 Крим позбавиться російського “триколора” на своїй території. 

Є всі підстави вважати, що цей рік буде останнім роком окупації, – заявив він.

Таку оптимістичну думку озвучив Джемілєв у своєму зверненні. 

Він також закликав жителів окупованого Криму, які чекають на звільнення, триматися якомога далі від російських військових об’єктів, адже півострів зможуть звільнити лише військовим шляхом. 

І справді, початок року відзначився чисельними атаками на російські об’єкти в Криму. 

Крім цього, Джемілєв закликав громадян Російської Федерації, які незаконно перебувають на півострові, повертатися назад до РФ, доки Керченський міст функціонує. 

Міжнародне право і справедливість рано чи пізно, але обов’язково переможуть. До якнайшвидшої зустрічі у вільному Криму, – сказав лідер кримськотатарського народу.

Читайте також:

Новости Днепра про Українська Новости Днепра про Русский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Ворог скерував на Нікопольщину 6 дронів-камікадзе та бив з важкої артилерії
Новини Дніпра
18.02.2024 19:11
Ворог скерував на Нікопольщину 6 дронів-камікадзе та бив з важкої артилерії

Сьогодні країна-агресор скоїла черговий злочин проти мирного населення.

Ворог обстрілював Нікопольський район з артилерії: постраждав чоловік
Новини Дніпра
18.02.2024 12:18
Ворог обстрілював Нікопольський район з артилерії: постраждав чоловік

Сьогодні ворог обстрілював Нікопольський район з артилерії, є постраждалий.

Назавжди 29: на війні загинув Герой з Дніпропетровщини Вадим Вітренко
Новини Дніпра
18.02.2024 11:17
Назавжди 29: на війні загинув Герой з Дніпропетровщини Вадим Вітренко

У боях за Україну на Бахмутському напрямку загинув боєць із Марганця…

Повітряні Сили знищили Су-34, Х-59 та 12 “Шахедів”
новини України
18.02.2024 08:52
Повітряні Сили знищили Су-34, Х-59 та 12 “Шахедів”

Повітряні Сили ЗС України знищили Су-34, Х-59 та 12 ворожих "Шахедів".

Наверх