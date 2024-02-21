З чужим паспортом: житель Дніпра “під прикриттям” розпивав пиво посеред вулиці

Вдень 20 лютого в Соборному районі патрульні помітили чоловіка, який пив пиво посеред вулиці.
Інспектори підійшли до чоловіка, аби зафіксувати правопорушення. Під час перевірки документів патрульні запідозрили, що паспорт може бути підробленим.
Було помітно, що фотокартка вклеєна самостійно. Чоловік потім зізнався, що знайшов паспорт на вулиці.
Патрульні встановили справжні дані громадянина та оформили протокол за ч. 3 ст. 178 (Розпивання алкогольних напоїв у громадському місці особою, яка двічі протягом року піддавалась стягненню) КУпАП.
На місце викликали слідчо-оперативну групу. Деталі з’ясує слідчий.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що посеред вулиці Робочої знайшли пакунок з написом “не бомба”. У поліції повідомили, що повідомлень про це ще не надходило, але правоохоронці зафіксували цей факт для перевірки.
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