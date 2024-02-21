“Не бомба”: у Дніпрі на Робочій помітили дивний чорний пакунок

Сьогодні, 21 лютого, у Дніпрі на вулиці Робочій біля однієї із будівель містяни знайшли дивний чорний пакунок, на якому написано – “не бомба”.
Про це повідомили місцеві Telegram-канали.
Ми звернулися за коментарем щодо цього до поліції. Журналісту dnepr.info повідомили, що заяв до правоохоронних органів не було, інформацію зафіксували для перевірки.
Сподіваємося, що хтось просто невдало пожартував.
Додамо: якщо ви будь-де помітили підозрілі предмети, не чіпайте їх, а телефонуйте відразу у поліцію!
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