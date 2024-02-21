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У Дніпрі рятують 23-річного воїна з десятками поранень

Сьогодні 11:49
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Бажаємо воїну швидкого одужання!

Новости Днепра про У Дніпрі рятують 23-річного воїна з десятками поранень

В одній із лікарень Дніпра рятують бійця, який отримав десятки поранень.

Про це повідомив генеральний директор цього медзакладу.

Андрію, так звати воїна, кілька днів тому виповнилося 23. На фронті він був поранений. Спочатку його прооперували у військовому госпіталі. Потім – у вкрай важкому стані його доправили у дніпровську лікарню, де медики роблять все можливе, щоб врятувати захисника.

На блідому дитячому обличчі справжня мужність. Він втратив більше половини об’єму своєї власної крові. Вже 5 літрів дніпровської крові віддали Герою, щоб уникнути смерті. Рани підтікають з усіх зруйнованих тканин, фарбуючи бинти у червоний колір. Знаємо, що видужає. Мама чекає Героя вдома, – написав генеральний директор.

Бажаємо воїну швидкого одужання!

Новости Днепра про У Дніпрі рятують 23-річного воїна з десятками поранень

Зазначимо, кожен із вас може допомогти врятувати наших захисників – для цього лише потрібно здати кров! Запланувати донацію можна за посиланням!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у лікарні Дніпра рятують воїна, в шию якого влучив уламок ворожого снаряда.

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Новости Днепра про У Дніпрі рятують 23-річного воїна з десятками пораненьУкраїнська

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