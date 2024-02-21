На Дніпропетровщині заперечили чутки про примусову евакуацію деяких районів

Наразі в цьому потреби немає, а повідомлення які ширяться тг-каналами – фейкові.
На це звернув увагу ресурс “СтопФейк Дніпро”.
Днями в деяких тг-каналах почали публікувати інформацію про нібито можливість примусової евакуації для жителів Нікопольського району. Про це говорили з посиланням на очільника РВА Євгена Євтушенка. Однак ніде більше таких новин не було, та й сам посадовець згодом спростував ці чутки.
У райадміністрації заперечили наявність заяви про евакуацію та закликали не піддаватися паніці.
Зауважимо, в Україні проводять примусову евакуацію, але це стосується лише населених пунктів, які у безпосередній близькості до лінії зіткнення.
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