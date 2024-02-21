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На Дніпропетровщині заперечили чутки про примусову евакуацію деяких районів

Сьогодні 10:42
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На Дніпропетровщині не збираються проводити примусову евакуацію.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині заперечили чутки про примусову евакуацію деяких районів

Наразі в цьому потреби немає, а повідомлення які ширяться тг-каналами – фейкові.

На це звернув увагу ресурс “СтопФейк Дніпро”.

Днями в деяких тг-каналах почали публікувати інформацію про нібито можливість примусової евакуації для жителів Нікопольського району. Про це говорили з посиланням на очільника РВА Євгена Євтушенка. Однак ніде більше таких новин не було, та й сам посадовець згодом спростував ці чутки.

У райадміністрації заперечили наявність заяви про евакуацію та закликали не піддаватися паніці.

Зауважимо, в Україні проводять примусову евакуацію, але це стосується лише населених пунктів, які у безпосередній близькості до лінії зіткнення. 

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині заперечили чутки про примусову евакуацію деяких районівУкраїнська

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