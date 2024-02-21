Потребує медичної допомоги: у Дніпрі розшукують 25-річного хлопця

Потрібна ваша допомога!

У Дніпрі розшукують 25-річного Сергія Лихачова.

Відомо, що хлопець 15 лютого о 8:30 пішов з дому на проспекті Олександра Поля і до теперішнього часу не повернувся.

Про це повідомляє пошуково-рятувальний загін “Мілена” Дніпро.

Прикмети: зріст 170 см, худорлявої статури, коротке темне волосся, карі очі.

Був одягнений: чорна жіноча куртка, чорні спортивні штани, бежева шапка, черевики.

Особливі прикмети: відсутні майже всі верхні зуби.

Важливо: хлопець має особливості поведінки та потребує медичної допомоги!

Якщо ви бачили Сергія чи вам відомо, де він може бути, повідомте про це за номерами: 068-777-0-112 або 102!

Важлива будь-яка інформація!

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