В Днепре спасают 23-летнего воина с десятками ранений

Желаем воину скорейшего выздоровления!

В одной из больниц Днепра спасают бойца, который получил десятки ранений.

Об этом сообщил генеральный директор этого медучреждения.

Андрею, так зовут воина, несколько дней назад исполнилось 23. На фронте он был ранен. Сначала его прооперировали в военном госпитале. Затем — в крайне тяжелом состоянии его доставили в днепровскую больницу, где медики делают все возможное, чтобы спасти защитника.

На бледном детском лице настоящее мужество. Он потерял более половины объема своей собственной крови. Уже 5 литров днепровской крови отдали Герою, чтобы избежать смерти. Раны подтекают из всех разрушенных тканей, окрашивая бинты в красный цвет. Знаем, что выздоровеет. Мама ждет Героя дома, — написал генеральный директор.

Желаем воину скорейшего выздоровления!

Отметим, каждый из вас может помочь спасти наших защитников — для этого лишь нужно сдать кровь! Запланировать донацию можно по ссылке!

Напомним, ранее мы писали, что в больнице Днепра спасают воина, в шею которого попал осколок вражеского снаряда.

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