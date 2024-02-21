Важно: жителей Днепра предупредили об изменениях в работе общественного транспорта

Сегодня, 21 февраля, в Днепре трамваи №6 и №9 закончат свою работу раньше. Изменения связаны с ремонтом пути на площади Старомостовой.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Последние отправления с конечных остановок:
Трамвай №6:
Трамвай №9:
Все остальные маршруты общественного транспорта будут работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.
Всего на маршруты электротранспорта выйдет 220 единиц подвижного состава. Расписание движения электротранспорта можно узнать на официальном сайте КП «Днепровский электротранспорт» или в Telegram-боте.
Также по городу будут работать 92 автобусных маршрута с общим количеством 648 автобусов (из них 93 — большой вместимости).
Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!
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