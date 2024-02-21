Важно: жителей Днепра предупредили об изменениях в работе общественного транспорта

Будьте внимательны!

Сегодня, 21 февраля, в Днепре трамваи №6 и №9 закончат свою работу раньше. Изменения связаны с ремонтом пути на площади Старомостовой.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Последние отправления с конечных остановок:

Трамвай №6:

от площади Старомостовой в 20:39;

от Института мин. ресурсов в 21:01.

Трамвай №9:

от площади Старомостовой в 20:03;

от Мясокомбината в 20:43.

Все остальные маршруты общественного транспорта будут работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.

Всего на маршруты электротранспорта выйдет 220 единиц подвижного состава. Расписание движения электротранспорта можно узнать на официальном сайте КП «Днепровский электротранспорт» или в Telegram-боте.

Также по городу будут работать 92 автобусных маршрута с общим количеством 648 автобусов (из них 93 — большой вместимости).

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

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