Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Важно: жителей Днепра предупредили об изменениях в работе общественного транспорта

Важно: жителей Днепра предупредили об изменениях в работе общественного транспорта

Сегодня 10:01
просмотров

Будьте внимательны!

Новости Днепра про Важно: жителей Днепра предупредили об изменениях в работе общественного транспорта

Сегодня, 21 февраля, в Днепре трамваи №6 и №9 закончат свою работу раньше. Изменения связаны с ремонтом пути на площади Старомостовой.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Последние отправления с конечных остановок:

Трамвай №6:

  • от площади Старомостовой в 20:39;
  • от Института мин. ресурсов в 21:01.

Трамвай №9:

  • от площади Старомостовой в 20:03;
  • от Мясокомбината в 20:43.

Все остальные маршруты общественного транспорта будут работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.

Всего на маршруты электротранспорта выйдет 220 единиц подвижного состава. Расписание движения электротранспорта можно узнать на официальном сайте КП «Днепровский электротранспорт» или в Telegram-боте.

Также по городу будут работать 92 автобусных маршрута с общим количеством 648 автобусов (из них 93 — большой вместимости).

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

Читайте также:

Новости Днепра про Важно: жителей Днепра предупредили об изменениях в работе общественного транспортаУкраїнська Новости Днепра про Важно: жителей Днепра предупредили об изменениях в работе общественного транспортаРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Название Павлограда «пропало» на въезде в город
Новости Днепра
Вчера 18:07
Название Павлограда «пропало» на въезде в город

В Павлограде обновили аварийную стелу под названием города.

В Днепре два дня подряд трамваи №6 и №9 будут заканчивать работу раньше
Новости Днепра
Вчера 18:02
В Днепре два дня подряд трамваи №6 и №9 будут заканчивать работу раньше

Важная информация!

В Новомосковске «туалетные террористы» изуродовали туалет в парке: чем все закончилось
Новости Днепра
Вчера 16:12
В Новомосковске «туалетные террористы» изуродовали туалет в парке: чем все закончилось

У Новомосковську на Дніпропетровщині знайшли підлітків, які цими вихідними понівечили…

Ушла из дома и пропала без вести: на Днепропетровщине разыскивают 82-летнюю бабушку
Новости Днепра
Вчера 15:34
Ушла из дома и пропала без вести: на Днепропетровщине разыскивают 82-летнюю бабушку

Нужна ваша помощь!

Последние новости

До 17:00: какие дома в Днепре сегодня останутся без света
До 17:00: какие дома в Днепре сегодня останутся без света

Зарядите телефон!

Сегодня 07:00
4
просмотров
Погода на 21 февраля: в Днепре ожидается дождь со снегом
Погода на 21 февраля: в Днепре ожидается дождь со снегом

Захватите с собой зонт!

Сегодня 06:15
3
просмотров
Скончался второй украинский баскетболист, на которого напали подростки в Германии
Скончался второй украинский баскетболист, на которого напали подростки в Германии

В больнице скончался Артем Козаченко – еще один баскетболист, на которого напали в Германии 10 февраля.

Вчера 21:58
3
просмотров
Воздушные силы ВСУ предупредили о вражеском БпЛа у Днепра
Воздушные силы ВСУ предупредили о вражеском БпЛа у Днепра

Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе БПЛА

Вчера 21:21
3
просмотров
37-летняя уроженка Днепра получила свою 14-ю судимость
37-летняя уроженка Днепра получила свою 14-ю судимость

Мошенницу, которая в сентябре выманила в 83-летней пенсионерки деньги, осудили в Хмельницком.

Вчера 20:52
2
просмотров
Все тело в переломах: в Днепре нашли котика, которого избили и бросили умирать на пустыре
Все тело в переломах: в Днепре нашли котика, которого избили и бросили умирать на пустыре

В Днепре спасают кошка Яшу, которого бросили умирать на пустыре.

Вчера 20:15
2
просмотров
В Днепре неизвестные одели купидончика, сидящего на самой длинной скамейке в городе (ФОТО)
В Днепре неизвестные одели купидончика, сидящего на самой длинной скамейке в городе (ФОТО)

В Днепре неизвестные решили согреть купидончика с набережной.

Вчера 19:33
7
просмотров
В Днепре с 21 по 29 февраля будут отключать газ
В Днепре с 21 по 29 февраля будут отключать газ

В Днепре запланировано отключение газа.

Вчера 18:40
8
просмотров
Название Павлограда «пропало» на въезде в город
Название Павлограда «пропало» на въезде в город

В Павлограде обновили аварийную стелу под названием города.

Вчера 18:07
5
просмотров
В Днепре два дня подряд трамваи №6 и №9 будут заканчивать работу раньше
В Днепре два дня подряд трамваи №6 и №9 будут заканчивать работу раньше

Важная информация!

Вчера 18:02
6
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх