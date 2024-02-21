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Важливо: мешканців Дніпра попередили про зміни у роботі громадського транспорту

Сьогодні 10:01
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Будьте уважні!

Новости Днепра про Важливо: мешканців Дніпра попередили про зміни у роботі громадського транспорту

Сьогодні, 21 лютого, у Дніпрі трамваї №6 та №9 закінчать свою роботу раніше. Зміни пов’язані з ремонтом колії на площі Старомостова.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Останні відправлення з кінцевих зупинок:

Трамвай №6:

  • від площі Старомостова о 20:39;
  • від Інституту мін. ресурсів о 21:01.

Трамвай №9:

  • від площі Старомостова о 20:03;
  • від М’ясокомбінату о 20:43.

Усі інші маршрути громадського транспорту працюватимуть у штатному режимі за розкладом робочого дня.

Загалом на маршрути електротранспорту вийде 220 одиниць рухомого складу. Розклад руху електротранспорту можна дізнатися на офіційному сайті КП «Дніпровський електротранспорт» або у Telegram-боті.

Також по місту працюватимуть 92 автобусні маршрути з загальною кількістю 648 автобусів (з них 93 – великої місткості).

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

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