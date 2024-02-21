Важливо: мешканців Дніпра попередили про зміни у роботі громадського транспорту

Сьогодні, 21 лютого, у Дніпрі трамваї №6 та №9 закінчать свою роботу раніше. Зміни пов’язані з ремонтом колії на площі Старомостова.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Останні відправлення з кінцевих зупинок:
Трамвай №6:
Трамвай №9:
Усі інші маршрути громадського транспорту працюватимуть у штатному режимі за розкладом робочого дня.
Загалом на маршрути електротранспорту вийде 220 одиниць рухомого складу. Розклад руху електротранспорту можна дізнатися на офіційному сайті КП «Дніпровський електротранспорт» або у Telegram-боті.
Також по місту працюватимуть 92 автобусні маршрути з загальною кількістю 648 автобусів (з них 93 – великої місткості).
Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!
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