Важливо: мешканців Дніпра попередили про зміни у роботі громадського транспорту

Будьте уважні!

Сьогодні, 21 лютого, у Дніпрі трамваї №6 та №9 закінчать свою роботу раніше. Зміни пов’язані з ремонтом колії на площі Старомостова.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Останні відправлення з кінцевих зупинок:

Трамвай №6:

від площі Старомостова о 20:39;

від Інституту мін. ресурсів о 21:01.

Трамвай №9:

від площі Старомостова о 20:03;

від М’ясокомбінату о 20:43.

Усі інші маршрути громадського транспорту працюватимуть у штатному режимі за розкладом робочого дня.

Загалом на маршрути електротранспорту вийде 220 одиниць рухомого складу. Розклад руху електротранспорту можна дізнатися на офіційному сайті КП «Дніпровський електротранспорт» або у Telegram-боті.

Також по місту працюватимуть 92 автобусні маршрути з загальною кількістю 648 автобусів (з них 93 – великої місткості).

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

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