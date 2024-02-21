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  • Седьмой сбитый самолет за неделю: украинские воины «приземлили» российский истребитель

Седьмой сбитый самолет за неделю: украинские воины «приземлили» российский истребитель

Сегодня 08:27
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Утро начинается с хороших новостей!
Новости Днепра про Седьмой сбитый самолет за неделю: украинские воины

Фото условное.

Украинские воины «приземлили» российский истребитель-бомбардировщик Су-34.

Об этом сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук.

На этот раз могу сказать, что летчику Су-35 повезло — сманеврировал и больше не рискует. А вот экипаж Су-34 присоединяется к нашей рубрике «Вечного полета, братья», — написал он.

Новости Днепра про Седьмой сбитый самолет за неделю: украинские воины

Отметим, это уже седьмой сбитый самолет за неделю: накануне воины ВСУ сбили четыре Су-34 и два Су-35.

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