Седьмой сбитый самолет за неделю: украинские воины «приземлили» российский истребитель

Украинские воины «приземлили» российский истребитель-бомбардировщик Су-34.
Об этом сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук.
На этот раз могу сказать, что летчику Су-35 повезло — сманеврировал и больше не рискует. А вот экипаж Су-34 присоединяется к нашей рубрике «Вечного полета, братья», — написал он.
Отметим, это уже седьмой сбитый самолет за неделю: накануне воины ВСУ сбили четыре Су-34 и два Су-35.
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