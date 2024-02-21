Нуждается в медицинской помощи: в Днепре разыскивают 25-летнего парня

В Днепре разыскивают 25-летнего Сергея Лихачева.
Известно, что парень 15 февраля в 8:30 ушел из дома на проспекте Александра Поля и до настоящего времени не вернулся.
Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Милена» Днепр.
Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, короткие темные волосы, карие глаза.
Был одет: черная женская куртка, черные спортивные штаны, бежевая шапка, ботинки.
Особые приметы: отсутствуют почти все верхние зубы.
Важно: парень имеет особенности поведения и нуждается в медицинской помощи!
Если вы видели Сергея или вам известно, где он может быть, сообщите об этом по номерам: 068-777-0-112 или 102!
Важна любая информация!
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