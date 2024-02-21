Нуждается в медицинской помощи: в Днепре разыскивают 25-летнего парня

Если вы видели Сергея или вам известно, где он может быть, сообщите об этом по номерам: 068-777-0-112 или 102!

Известно, что парень 15 февраля в 8:30 ушел из дома на проспекте Александра Поля и до настоящего времени не вернулся.

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Социальные выплаты вместо пенсии: как их получить и какая сумма Те жители Днепра и Украины, у которых страховой стаж насчитывает менее 15 лет не могут получать пенсию. Государство вместо этого выплачивает им социальную помощь. Каждый год сумма помощи может меняться, поскольку зависит от суммы прожиточного минимума. 1 просмотров