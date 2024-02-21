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Нуждается в медицинской помощи: в Днепре разыскивают 25-летнего парня

Сегодня 09:03
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Нужна ваша помощь!

Новости Днепра про Нуждается в медицинской помощи: в Днепре разыскивают 25-летнего парня

В Днепре разыскивают 25-летнего Сергея Лихачева.

Известно, что парень 15 февраля в 8:30 ушел из дома на проспекте Александра Поля и до настоящего времени не вернулся.

Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Милена» Днепр.

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, короткие темные волосы, карие глаза.

Был одет: черная женская куртка, черные спортивные штаны, бежевая шапка, ботинки.

Особые приметы: отсутствуют почти все верхние зубы.

Важно: парень имеет особенности поведения и нуждается в медицинской помощи!

Если вы видели Сергея или вам известно, где он может быть, сообщите об этом по номерам: 068-777-0-112 или 102!

Важна любая информация!

Новости Днепра про Нуждается в медицинской помощи: в Днепре разыскивают 25-летнего парня

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