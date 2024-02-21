«Не бомба»: в Днепре на Рабочей заметили странный черный сверток

В полиции эту информацию зафиксировали для проверки!

Сегодня, 21 февраля, в Днепре на улице Рабочей возле одного из зданий горожане нашли странный черный сверток, на котором написано — «не бомба».

Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

Мы обратились за комментарием по этому поводу в полицию. Журналисту dnepr.info сообщили, что заявлений в правоохранительные органы не было, информацию зафиксировали для проверки.

Надеемся, что кто-то просто неудачно пошутил.

Добавим: если вы где-нибудь заметили подозрительные предметы, не трогайте их, а звоните сразу в полицию!

Читайте также:

Українська Русский

Автор: